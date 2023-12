Fegyverrel ment orvoshoz, magát lőtte fenékbe egy amerikai nő

Ruházatában eldugott fegyverrel sétált be az MR-vizsgálatra egy amerikai nő júniusban – nem lett jó vége. Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) – és nyomán a kwqc.com most adott hírt a nem mindennapi balesetről. Az 57 éves nő a ruházatában elrejtett fegyverrel együtt feküdt be a diagnosztikai gépbe, miután az eszközt beindították, az erős mágneses mező hatására a fegyver elsült, és fenéken lőtte a pácienst. A jelentés szerint a páciens szerencsére csak felszíni sérülés szenvedett, melyet a kórházban elláttak.

Az MR-berendezés kezelőszemélyzete a protokollnak megfelelően, a vizsgálat előtt megkérdezte a nőt, hogy van-e nála fegyver, vagy bármilyen más tiltott tárgy, a páciens pedig határozott nemmel felelt.

