Bild: Ezek Putyin titkos haditervei

A német Bild beszámolt az oroszok lehetséges háborús tervéről, amely állítólag Moszkvában fogalmazódott meg. A német lapnak nyilatkozó forrás szerint az orosz elnök arra számít: a nyugati segítség gyengülni fog, ezért az ukránok nem fogják tudni tartani állásaikat.

Állítólag az oroszok 2024-ben ellenőrzésük alá vonnák Donyeck és Luhanszk megye teljes területét,

és az orosz hadsereg az Oszkol folyóig haladna Harkiv megyében.

Ha ez megtörtént, 2026-ig elfoglalnák Dnyipro, Zaporizzsja és Harkiv városokat. A Bild állítása szerint nem terveznek Herszon vagy Odessza irányába haladni.

A lap arra is kitért: az oroszok tervének megvalósításáoz a Dnyepertől balra fekvő összes keleti területet 36 hónapon belül meg kell hódítaniuk. A lap azt állítja: ennek érdekében Putyin kész évi 100 ezer katonát is feláldozni. Csakhogy a Bild szerint ezekről a tervekről a nyugati titkosszolgálatok is tudnak.

Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP