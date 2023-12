„Legutóbbi jelentésünk óta érdemi, drasztikus változások továbbra sem jellemezték az ukrajnai frontokat. Az elmúlt hét melegebb időjárása következtében a talaj ismét felengedett bizonyos részben, így a raszputyica sártengere is visszatért a frontokra, erősen megnehezítve mindkét oldal mozgását. A harctéri eseményeket illetően a kezdeményezés továbbra is Oroszország kezében van, amely a már megszokott bahmuti és avgyejevkai frontokra helyezi támadásai hangsúlyát.

A kupjanszki front esetében legutóbbi jelentésünk óta a front vonalában nagyobb változások nem következtek be. Az orosz csapatok továbbra is északról próbálják az északkelet-kupjanszki agglomeráció egyik fő bástyáját elfoglalni, ám az erődítménnyé alakított település elleni támadások jelentős ellenállásba ütköznek.

Viszont Szinykovka nélkül nem lehetséges az ugródeszkaként szolgáló szomszédos közlekedési csomópont, Petropavlovka elfoglalása sem. A kupjanszki fronttól délre fekvő Szvatovo-Kremennaja vonal mentén az elmúlt időszakot a korábban megszokott helyi jelentőségű pozícióharcok jellemezték, ahol bár az orosz csapatoknak Tyerni településnél sikerült megsemmisíteniük egy Strv 122 – Leopard 2A5 svéd változata – harckocsit, ám a frontok vonala mozdulatlan maradt.

Bahmutnál folytatódik a nyugati irányú orosz offenzíva

Az incidenst az ukrán fél vélhetően a 2023 májusihoz hasonlóan Patriot légvédelmi rendszerekkel hajtotta végre, de a pontos gépveszteség számok nem ismertek. Kijev oldaláról három Szu-34 lelövését jelentették be, míg az orosz Telegram csatornák egynél több találatot kapott bombázóról számoltak be. Vélhetően az orosz gép vagy gépek lelövése mögött több ok összessége húzódott meg.

Egyrészt az ukrán parancsnokság az akciót hosszabb ideje készíthette elő a Patriot rendszer titokban történő áttelepítésével, ahol továbbá az indítóállásokat a radarállomáshoz képest a lehető legmesszebb telepítve igyekezett a túl korai detektálás lehetőségét minimalizálni. Másrészt orosz oldalról a mai napig nem teljesen megoldott az ellenséges légvédelem elleni harcászat és annak felszámolása – SEAD –, amely részben doktrinális okok miatt hiányzik.

Avagy a szovjet időszakban felépített réteges légvédelemre alapozó harcászat nyugati analóg hiányában egyszerűen negligálta a kérdést

Harmadrészt pedig a baráti tüzek elkerülése érdekében az orosz merevszárnyas technika sokszor hónapokig egy vagy több, ám előre leegyeztetett útvonalon hajtja végre a bevetéseit, amelyeket aztán az ukrán-nyugati felderítés is kiismert. Ezek tudtában pedig jóval könnyebb az ilyen, rajtaütésszerű akciót megtervezni.

Minden esetre amennyiben tényleg három Szu-34 vadászbombázó semmisült meg a rajtaütés során, azok pótlása megoldott és érdemben, de még helyi szinten sem igazán befolyásolják a harcok alakulását.”

***

Nyitókép: Anton Petrus / Getty images