„Putyin legutóbbi megnyilatkozásait hallva egyértelmű, hogy Oroszország egzisztenciális harcként fogja fel mindazt, ami ma Ukrajnában történik, ebben a háborúban pedig nem Ukrajnát tekinti az igazi ellenfelének. De ebben a szellemben nyilatkozott Szergej Lavrov is az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) külügyminiszteri értekezlet Szkopjéban tartott külügyminiszteri értekezlete után. Mint fogalmazott, Oroszország nem áll készen az Ukrajnában folytatott különleges katonai hadműveletének felülvizsgálatára. »Nem látunk arra vonatkozó jeleket Kijev vagy gazdái részéről, hogy készek lennének bármilyen politikai rendezésre – mondta Lavrov újságíróknak –, hozzátéve, ezért a moszkvai vezetés sem lát okot arra, hogy felülvizsgálja a céljait.«

S a nyugati vezetők tényleg nem a megbékélés keresésének jeleit mutatták Szkopjéban.

Antony Blinken és Josep Borrell még az orosz külügyminiszter megérkezése előtt sietve elutazott, Lavrov meghívására tiltakozásképpen Ukrajna, Észtország, Lettország és Litvánia külügyminiszterei pedig részt sem vettek az EBESZ-konferencián. Ennyit tehát arról, hogy közeledik a háború lezárása. A Nyugat vezetői még az eredetileg a kelet-nyugati párbeszéd fenntartására létrehozott szervezet tanácskozásán sem akarnak egy légtérben lenni az orosz külügyminiszterrel.

Hiába tűnik tehát egyre értelmetlenebbnek ez a háború, ezúttal is igaz, hogy elkezdeni könnyebb volt, mint befejezni. S felek ugyanis még nagyon messze vannak az eredetileg maguk elé kitűzött céloktól. Ezzel a felismeréssel szembesült még tavaly Oroszország, míg a Nyugatnak és Ukrajnának még csak most esik ez le. S míg Moszkva már alkalmazkodott az új helyzethez, Washington és szövetségesei most élik át ezt a keserű ébredést. S bár időről időre felröppennek „jólértesült” hírek arról, hogy az orosz és az ukrán fél között a legfelső katonai szinten folynak tárgyalások, vagy Moszkva és Washington képviselői már egyeztetnek a harcok lezárásáról, kezdi megemészteni az új valóságot a fősodor média racionálisabb része is. A Der Spiegel például legutóbbi címlapján végtelen, hosszú időre elhúzódó háborúról ír. Ezt látszanak alátámasztani azok a hírek is, melyek szerint alakul az alku az amerikai kongresszusban Joe Biden 106 milliárd dolláros segélycsomagja ügyében. S abban is biztosak lehetünk, hogy azért az EU is megoldja majd valahogy Ukrajna támogatását.”

***