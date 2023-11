Új funkcióval segíti az autósokat a Waze

A Waze, a világ egyik legnépszerűbb GPS-szolgáltatása új frissítést kapott, amely egy rendkívül hasznos funkciót is bevezetett majd a felhasználók számára – írta meg a vezess.hu.

A közúti balesetek globális problémát jelentenek, és világszerte komoly veszteségeket okoznak. Európában 2021-ben több mint 19.000 ember halt meg közlekedési balesetben. Ez a szám akkor 6%-kal magasabb volt, mint az azt megelőző évben. Világszerte évente 1,35 millió ember hal meg közúti balesetekben, ami

naponta közel 3700 áldozatot jelent.

A Waze navigációs rendszer fejlesztői ezen szomorú statisztikák csökkentése érdekében vezették be az alkalmazás új funkcióját. Az alkalmazás már korábban is gyűjtött és megosztott információkat aktuális balesetekről. Most ezt az információt egy új biztonsági funkcióval is kiegészítették, így

amikor olyan területen közlekedünk, ahol gyakran fordulnak elő balesetek, a navigáció figyelmeztető üzenetet jelenít meg, javasolva a fokozott óvatosságot.

Az üzenet célja, hogy a vezetők még jobban figyeljenek az adott útszakaszon, ezzel csökkentve a balesetek számát.

A figyelmeztető üzeneteket úgy tervezték, hogy minimálisra csökkentsék a vezető figyelmét elterelő hatást. Emellett az algoritmus figyeli az általunk rendszeresen használt útvonalakat, így azokon a területeken, ahol már jól ismerjük az utat, nem kapunk felesleges figyelmeztetéseket. Ez különösen hasznos lehet az ingázás során, amikor gyakran ugyanazon az útvonalon közlekedünk.

***

Nyitókép: Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket via Getty Images