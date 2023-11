Robert C. Castel üzent a „Queers for Palestine” követőinek

A hírre közösségi oldalán reagált Robert C. Castel izraeli biztonságpolitikai szakértő is, aki bejegyzésében annyit üzent az érintetteknek: „»Queers for Palestine« követői innen már félelem nélkül látogatgathatják Gázát. Izrael lebombázta az utolsó toronyházat.”

Nyitókép: Gad Saad X-oldala