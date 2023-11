Meghalt a The Pouges énekese

Csütörtökön életének 65. évében meghalt Shane MacGowan, az énekes-dalszerző és a The Pogues frontembere – adta hírül a Magyar Nemzet. A portál emlékeztetett, a zenészt egy héttel korábban engedték ki a kórházból az énekest, ahol agyvelőgyulladással kezelték.

Az énekes egészsége már korábban megromlott, emellett drog- és alkoholproblémákkal is küzdött. MacGowan már 2015 óta tolószékkel közlekedett, mert egy esés közben eltörte a medencéjét, majd később a jobb térdét is.

MacGowan ír bevándorlók fia volt, az angliai Kentben született, és 1982-től a The Pogues frontembere volt a banda a 2014-es feloszlásáig. Összesen hét stúdióalbumot adtak ki. Az életéről dokumentumfilm is készült, Crock Of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan címmel, amely 2020-ban jelent meg.