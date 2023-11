Az a nagy, súlyos igazság, pane Merezko, hogy Oroszország-problémája nem en bloc Európának van.

Európát Oroszország nagy szerencsénkre elengedte; Finnország NATO-csatlakozására a reakció egy háború közepén sem volt több egy erőtlen mordulásnál, a baltiak és Közép-Európa belépése még ennyit sem érdemelt. Oroszország-problémája egyedül Ukrajnának van. Neki pedig – Putyin nem egy védhetetlen lépése mellett – nem kis részben azért van Oroszország-problémája, mert csinált magának. Mert olyan Oroszország-politikát folytatott, amelyet egy messze gyengébb Oroszország mellett, vagy Oroszországtól jóval távolabb lehetett volna csak. Nem azt érdemelték, amit 2022 februárja óta kapnak, mert azt senki semmivel ki nem érdemelheti, senki sehogyan fel nem mentheti. De elévülhetetlen felelősségük van benne.

S végül térjünk a tárgyra, az ukrán EU-csatlakozási tárgyalások megkezdésére, melyet Magyarország – nota bene: ellentétben a tagjelölti státusszal – várhatóan nem fog támogatni. Pane Merezko, ez az elmúlt tíz év ukrán politikájának leggyomorforgatóbb, legönleleplezőbb és legmocskosabb részét érinti. Azt, hogy úgy kívánják nemzetiségeiket a föld színéről eltörölni, s apró hajdinagöbökként beleszórni egy nagy kék-sárga kásába,

hogy közben még szövetségre is lépnének azokkal, akiknek külhoni véreit odahaza a betonba döngölik.

Ez az, amit velünk nem lehet megcsinálni. Nincs, nem volt és nem is lesz épkézláb magyarázatuk arra, hogy miért kellett a Krím orosz annexiója miatt a kárpátaljai magyarok nyelvi jogait megvonni; ahogy arra sincsen, hogy a háború közepén miért érnek rá oly nagyon felszámolni a magyar nyelvű oktatás utolsó fennmaradt szigeteit. Lassan tíz éve próbál minden létező magyar vezető az ukránokkal erről beszélni, kiküldtük a legprofibb, önöket legjobban értő nagykövetet Kijevbe, minden létező fórumon felhoztuk az ügyet,

Ukrajna meg három dolgot csinál: mellébeszél, szigorít és nem veszi fel a telefont.

Mikor Merezko úr arról beszél, hogy „Magyarország nagyon szemérmetlen módon viselkedik”, és miközben Ukrajna vérzik, a csatlakozásról való döntés során „Orbán próbál kicsikarni valamit magának”, akkor pontosan tudja, hogy hazudik. Semmi rejtélyes nincsen Magyarország feltételrendszerében, a NATO és az EU kapcsán is tíz éve változatlan: adják vissza a kárpátaljai magyaroknak azt a 2014 előtti világot, ahová egyébként Ukrajna szavakban szintén visszavágyik. Orbán Viktor a kárpátaljai magyaroknak próbál „kicsikarni valamit” immáron tíz éve, és ezt a valamit megadni Ukrajnának egészen pontosan semmibe sem kerülne. Lassan mondom, hogy Kijevben is felfogják: ki-sebb-sé-gi jo-gok. Akinek az EU még egy mikroszkopikus kis kisebbségvédelmi erőfeszítést sem ér meg, az pont jó helyen is van kívüle.

