„Ugyanez – működő demokrácia, azaz népuralom – nem feltétlenül igaz azokra az országokra, ahonnan kígyót-békát kiabálnak ránk. Azokra a «szövetségeseinkre», akiktől naponta kapjuk az ívet, a sértéseket, képtelen rágalmakat. Náluk tényleg fölfeslik a demokrácia szövedéke. S mi látszik ki alóla? Például Biden amerikai elnök Ukrajnába ejtőernyőztetett fiacskájának pőre hátsó fele, miközben két Burisma-igazgatótanácsi ülés között szívja a csíkokat. Nem Hunter Biden narkózási vagy „udvarlási” szokásai itt az érdekesek, dehogy! Hanem az, ahogyan az amerikai mélyállam iszonyatos gépezete kőkemény cenzúrával elfojtotta a Hunter Biden-hírek terjedését a 2020-as kampányban, s ezzel minden bizonnyal hatalomra segítette az Andropov szovjet pártfőtitkárénál is kínosabb mentális állapotban lévő Biden papát.

Nem én mondom, hanem maga a nagy Mark Zuckerberg Facebook-vezér vallotta be tavaly: az FBI arra szólította föl a kampányban, hogy «az orosz propagandát tekerjék le». És miután a New York Post leközölte Hunter Biden botrányát, Zuckerbergék – mondván, mindez csak orosz propaganda – engedelmesen korlátozták a hír terjedését. A Twitter pedig teljesen letiltotta azt. Így sokkal kevesebb emberhez jutott el. Pedig az általuk cenzúrázott, álhírnek bélyegzett történet teljes egészében valósnak bizonyult – ismerte be Zuckerberg.

Íme a «szabad, demokratikus» világ fészke, ahol az amerikai mélyállamot leleplező híreket úgy radírozzák ki a világhálóról, mint anno Jezsov elvtársat a Sztálin-fotóról. Gombnyomással eltüntetnek bármit és bárkit a színről a gigantikus techcégek. Ma, amikor az emberek az interneten élik életüket, ezeknek a kezében összpontosul a legnagyobb hatalom. Ők az elmék urai.”

Nyitókép: Behrouz Mehri / AFP