Kicsinálhatja Németországot, hogy nemet akar mondani az atomenergiára

„A német nagypolitika a saját érdekeit képviseli az emberek alapvető érdekei helyett”

Hárfás Zsolt, mérnök, atomenergetikai szakértő rámutatott: „Németország az atomellenes energiapolitikájával szinte egyedül marad az unióban, hiszen egyre több tagállam kívánja meghosszabbítani a jelenleg üzemelő atomerőművi egységei üzemidejét, illetve újabb és újabb egységeket akarnak építeni” – derül ki a Magyar Nemzet vasárnapi cikkéből.

Mint a szakértő kifejtette: láthatóan a német nagypolitika sokkal inkább a saját érdekeit képviseli az emberek és a német ipar alapvető érdekei helyett. Nem számítanak a toronymagas háztartási- és ipariáram-árak, az ellátásbiztonsági kockázatok, a szénbányák terjeszkedése, a falu- és templomrombolások és a növekvő szén-dioxid-kibocsátás sem.

Ezért lehet hibás Németország álláspontja

Mint a szakértő elemzéséből kiderül: az EU-s tagállamok atomerőművekkel kapcsolatos álláspontjának oka egész egyszerűen az, hogy „az egyes áramtermelési módok közül

az atomerőművekkel lehet egyszerre télen-nyáron, éjjel -nappal ellátásbiztonságot, olcsó és klímabarát villamos energiát, valamint árstabilitást biztosítani”.

Kiváló példa erre Svédország, ahol néhány éve a nagypolitika be akarta zárni az összes atomerőművet, ám jött a fordulat. Most a svéd kormány egy új masszív atomenergia-útitervet mutatott be, amely 2035-ig legalább két nagy méretű atomerőművi egység megépítését irányozza elő, de 2045-ig akár tíz újabb is épülhet – mutatott rá az atomenergetikai szakértő.

Valamint felidézte azt is: Németország illetékes minisztériumai a kezdetektől fogva tisztában voltak azzal, hogy hibás döntés az utolsó három atomerőművi egység leállítása, ám szakmai helyett politikai hitvita mentén döntöttek.

