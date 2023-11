Kicselezik a szankciókat? Így juthat Európába az orosz olaj

A Global Witness és a Center for Center for the Study of Democracy intézetek kiadtak egy közös jelentést, melyben arról írnak, hogy a Lukoil orosz állami kézben lévő olajvállalat a legnagyobb bolgár olajfinomítón keresztül kerüli ki az uniós szankciókat. Bulgária hazánkhoz hasonlóan mentességet kapott az orosz nyersolaj importjára, ám azt csak a hazai fogyasztásra használhatják vagy Ukrajnának adhatják el.

A tanulmány nemzetközi adatokra hivatkozva azt állítja, hogy míg a legnagyobb bolgár finomító, az orosz kézben lévő Neftochim Burgas évente hétmillió tonna finomított kőolajterméket állít elő évente, a teljes bolgár fogyasztás nem több 2,6-3 millió tonnánál. Mindezt úgy, hogy miközben az olajfinomító korábban 70%-ban használt orosz nyersolajat a késztermékek előállításához, ez az arány a háború első évében 93%-ra nőtt – írja a Euronews.

Bizonyítékként hozták fel, hogy a Sea Express nevű tankerhajó augusztusban Bulgáriából Rotterdamba hajózott negyvenezer tonna finomított olajtermékkel a fedélzetén. Az elérhető adatok alapján a megelőző 21 napban a Burgashoz nem érkezett nyersolaj más forrásból, mint Oroszországból.

A Lukoil egyik vezetője a botránnyal kapcsolatban kijelentette, hogy egy csinált balhé van a vállalat körül és ők minden törvényt betartanak.

Bóka János Európai Uniós ügyekért felelős miniszter pénteken Facebook-oldalára feltett videójában jelentette be, hogy levélbe kérte az Európai Bizottságot, hogy haladéktalanul indítson kötelezettségszegési eljárást Bulgáriával szemben az újonnan bevezetett energiadíj miatt.

Közeleg a tél, gyorsan kell cselekedni. A magyar kormány megvédi a magyar családokat és gondoskodik hazánk energiaellátásának biztonságáról”

– fogalmazott.

Nyitókép: Valeria Mongelli / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP