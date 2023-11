Financial Times: A „szélsőjobb” képes működni a demokratikus kereteken belül, lásd Orbán

A Financial Times vezető brit lap arról ír, hogy a „szélsőjobb” mind erősebben hatol be a politika fő áramlatába, ami átalakíthatja az Európai Uniót, bár a demokráciát nem fenyegeti. (Szóval a „szélsőjobb” nem fenyegeti a demokráciát. Akkor lehet, hogy nem is „szélsőjobb”? – a szerk.) Gideon Rachman újságíró megfejtése szerint

a „szélsőjobb” nem feltétlenül akarja felszámolni a jogállamot, ám most Orbán Viktor példája azt igazolja, hogy veszedelmes lehet az engedékenység

az „irányzattal” szemben.

Szerinte a magyar kormányfő megrendítette az igazságszolgáltatás és a sajtó függetlenségét, erőszakra buzdít, szorgalmazza a migránsok tömeges deportálását. Kiderül, hogy Trump is ilyen. Rachmann hozzáteszi: Wilders, Meloni és Le Pen számára azonban nem lenne egyszerű követni a Trump-Orbán-modellt, hiszen nekik nincs kétharmaduk, viszont készek lehetnek bevetni olyan eszközöket, amelyek „korábban megengedhetetlennek, illetve törvénytelennek minősültek”.

A cikkíró – mindenféle árnyaltság nélkül – kinyilvánítja: Meloni támogatja Ukrajnát, ezzel szemben

Orbán, Wilders, Le Pen, Fico, az AfD és az Osztrák Szabadságpárt Putyin kegyeit keresi.

„A szélsőjobb egységesen ellenséges az EU-val szemben is, amelyet úgy állít be, hogy elitista és globalista, továbbá

mintha az fenyegetné a nemzeti identitást, valamint ösztökélné a nagyarányú bevándorlást”

– írja a Rachmann.

Rachmann hangsúlyozza: az ilyen vezetők hamarosan képesek lesznek aláásni azokat az értékeket és „jogi kötelezettségvállalásokat”, amelyek az EU alapját képezik. Arról, hogy ezeket a vezetőket demokratikus választásokon, a szavazó állampolgárok lehet hogy épp a nézeteik miatt választották meg, nem tesz említést a lap.

Nyitókép: Pier Marco Tacca/Getty Images