Dróntámadással vágtak vissza az ukránok (videó)

Miközben Oroszország az eddigi legnagyobb dróntámadását hajtotta végre Kijev ellen, az ukránok sem tétlenkedtek. Ők Tula orosz városra mértek csapást vasárnap hajnalban. Az oroszországi város lakói robbanások hangjaira keltek, egy drón be is csapódott az egyik emeletre. A Baza Telegram-csatornáján videókat is közzétettek a támadásról.