Az USA egy rendkívül kritikus területen Oroszországtól függ a Financial Times szerint

Az orosz beszállítókkal kötött szerződések biztosítják az Egyesült Államok által felhasznált nukleáris fűtőanyag mintegy 20 százalékát, ami „súlyosan aggasztó” – fogalmazott a Financial Times beszámolója szerint Kathryn Huff atomenergiáért felelős helyettes államtitkár egy interjúban.

Huff szerint rendkívül fontos, hogy megszabaduljanak függőségüktől, különösen Oroszországtól. Kérdés persze, hogy Washington mit akar tenni, hiszen Oroszország ellenőrzi a globális dúsítási kapacitás közel 50 százalékát.

Cselekvés nélkül Oroszország fogja továbbra is markában tartani ezt a piacot. Ez rendkívül fontos körülmény a nemzetbiztonságunk, a klíma, valamint az energiafüggetlenségünk tekintetében is”

– fogalmazott Huff.

Mint a lap is írja: az Egyesült Államok és EU-tagállamok az ukrajnai háború miatt szankciókat vezettek be az orosz olaj- és gázkitermelésre, a nukleáris üzemanyag értékesítése azonban továbbra is legális, a szankciók nem érintik.