Találat ért egy egyiptomi várost – De vajon ki lőtt?

A helyi média jelentése szerint legalább hat ember megsebesült, miután egy drón csapódott be az izraeli határ közelében lévő egyiptomi üdülővárosban, Tabába.

Először rakétáról szóltak a jelentések, de később az egyiptomi média ezt drónra módosította. Megsérült egy mentőállomás létesítménye és a tabai kórház adminisztrációjának a lakóépülete – közölte helyi forrásokra hivatkozva az egyiptomi Al Qahera News.

A csapás „a Vörös-tenger térségéből” származott

– mondta Daniel Hagari, az IDF szóvivője – számolt be a Times of Israel. Az izraeli lap szerint ez azt jelenti, hogy Izrael Jement gyanúsítja a csapással.

„Az elmúlt órákban légi fenyegetést észleltek a Vörös-tenger térségében. Vadászgépeket vezényeltek a területre, és az ügyet vizsgálják” – mondja Hagari.

„Értelmezésünk szerint az Egyiptomban történt becsapódás ebből a fenyegetésből ered. Izrael együtt fog működni Egyiptommal és az Egyesült Államokkal, és szigorítani fogja a Vörös-tenger térségéből érkező fenyegetések elleni védelmet” – tette hozzá.

A Reuters jelentése szerint az egyiptomi Nuweiba városát is találat érte.

Taba az izraeli Eilattal határos, amelyet nemrég gázai rakéták céloztak, míg Nuweiba mintegy 50 kilométerrel délebbre van, és valószínűleg a Hamász arzenáljának hatótávolságán kívülre esik.

Az incidens körülbelül egy héttel azután történt, hogy az Irán által támogatott jemeni húti lázadók megpróbáltak rakétákat kilőni Izraelre a Vörös-tengeren keresztül. Ezeket a rakétákat az USA és Szaúd-Arábia lelőtte.

Az egyiptomi média által idézett, meg nem nevezett biztonsági forrás szerint Egyiptom fenntartja magának a jogot, hogy válaszoljon a támadásra.

