Soros által támogatott csoportok rohamozták meg az amerikai Capitoliumot

Ahogy arról korábban beszámoltunk, szerdán tüntetők szállták meg az amerikai Capitolium épületét, és azonnali tűzszünetet követeltek az izraeli-palesztin háborúban. A The Washington Free Beacon most arról írt, hogy az akció szervezésében több Soros Györgyhöz köthető szervezet is szerepet vállalt.

A Jewish Voice for Peace és az IfNotNow nevű csoportról van szó. Az Open Society Foundations (OSF) 2017 óta összesen 650 ezer dollárt adott a Jewish Voice for Peace-nek; 2019-ben, 2021-ben pedig 400 ezer dollárt utalt az IfNotNow-nak.

A demonstrációról készült videót itt tekintheti meg:

⚡ DERNIÈRE MINUTE - #EtatsUnis : Des milliers de manifestants pro-palestiniens se rassemblent actuellement devant le Capitole des États-Unis alors que des centaines de personnes se rassemblent à l'intérieur et sont arrêtées. #IsraelAttack #GazaHospital #hamasattack… pic.twitter.com/XTVEIK2qoM — FranceNews24 (@FranceNews24) October 18, 2023

***

Nyitókép: X/képernyőkép