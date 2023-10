Nyáry Krisztián pár órával Krausz Ferenc Nobel-díja előtt: Nincs olyan Nobel-díjasunk, akit nem próbáltak meg elüldözni Magyarországról

A kutatók szűkebb közössége mellett a politikusok sem győztek gratulálni Karikónak és Krausznak. Nyáry Krisztián író szerint azonban a 18 magyar világhíresség közül egy sem akad, akire a hazája büszke lett volna, és akit nem próbáltak meg elüldözni. Legalábbis erre utal az író, legújabb, „halmazelméleti példatár” című Facebook-posztja, amelyet változtatás nélkül közlünk:

„Nobel-díjasok magyarországi gyökerekkel:

Bárány Róbert, Békésy György, Gábor Dénes, Daniel Carleton Gajdusek, Milton Friedman, Harsányi János, Herskó Ferenc, Hevesy György, Karikó Katalin, Kertész Imre, Lénárd Fülöp, Oláh György, Polányi János, Szent-Györgyi Albert, Wigner Jenő, Elie Wiesel, Richard Adolf Zsigmondy

Magyarországon született Nobel-díjasok:

Békésy György, Gábor Dénes, Harsányi János, Herskó Ferenc, Hevesy György, Karikó Katalin, Kertész Imre, Lénárd Fülöp, Oláh György, Szent-Györgyi Albert, Wigner Jenő

Magyar állampolgárként lettek Nobel-díjasok:

Karikó Katalin, Kertész Imre, Szent-Györgyi Albert

Magyarországon folytatott tevékenységük miatt kaptak Nobel-díjat:

Kertész Imre, Szent-Györgyi Albert

Magyarországon alkottak, Magyarországon haltak meg:

Kertész Imre

Hazájuk végig büszke volt rájuk, és nem próbálták meg őket elüldözni Magyarországról:

–”

Nyáry posztja pár órával Krausz Ferenc Nobel-díja előtt született, így nem tudni, hogy az ELTE-n végzett, és 2003-ig Magyarországon kutató fizikus hogyan illeszkedik a fenti felsorolásba.

Azóta Nyáry reagált Krausz díjazására is, méghozzá a fizikustól vett idézettel: „Elsősorban magyar vagyok, aki nagyon sokat köszönhet Ausztriának is. Azok a kutatási eredmények, amelyekért utóbb díjaztak, Bécsben alapozódtak meg. Ugyanakkor Németország, azon belül is a Max Planck Társaság és a Ludwig Maximilian Egyetem, illetve a müncheni környezet, az ott dolgozó megannyi kiváló, köztük számos világhírű szakemberrel teremtette meg az ideális körülményeket kutatásaim folytatására. De a szívem akkor is magyar maradt, amikor megkaptam – a magyar mellé – az osztrák állampolgárságot is” – mondta Krausz egy interjúban, amikor az identitásáról kérdezték.

