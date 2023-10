„Kérdés volt, lehet-e az emberi természeten változtatni. Nem, nem és nem. Nem lehet az emberi természeten változtatni, nem lehet az embereket berakni a Macskafogóba, hogy a végén Safranek együtt szedegesse a virágokat Mr. Gattóval és Mr. Teufel-el. Ez egyébként nem is az «emberi természet», háborúkat vívnak a csimpánzok is, csoport csoport ellen, háborúznak a gyilkos orkák – és megannyi faj.

Legfeljebb a csoportok között versengést lehet kevésbé erőszakos formákba levezetni – sport, pl. De amíg ember van, konfliktusok lesznek, és minél inkább erőltetjük a csoportok felszámolását, annál nagyobb lesz a végén a robbanás. Ezért bukás minden egyenlősítő és csoportromboló ideológia.

Egyébként nem csak Istenről vagy hazáról szól az izraeli több nemzedéknyi konfliktus, hanem házról, földről, vagyonról is. Nagyon is materiális dolgokról. Az az izraeli, aki véres verejtékkel épített házat egy 1948-ban vélhetően nem jószántából elmenekült palesztin földjén, mit tegyen? Lehet maga is házát, földjét, boltját hagyta mondjuk Irakban, vagy más arab államban, ahonnan elüldözték a zsidókat. És az egy gázai menekülttáborban élő palesztin mit tegyen, akinek a földjére kibuc épült? Engedje el, felejtsen? Tegyen kérem valaki ebben igazságot – ha tud.”

Fotó: Mátrai Dávid/Mandiner