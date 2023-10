„Nem szeretem a Tímeát, rémülettel tölt el, hogy ilyen lények létezhetnek, a teremtés értelmes voltát teszi kérdésessé a jelenség maga. Nem teszi könnyebbé a helyzetemet az a gondolat, hogy sírásképes, ezt nem feltételeztem róla. A gonoszok és a hazugok miért sírhatnak? Na de hagyjuk, nem az univerzumot óhajtom számonkérni, hanem azt a jelenséget, hogy Tímea érzelmeket tulajdonít magának vagy embervolta bizonyítása érdekében hazudja a köz számára ezeket az érzelmeket. Persze egy másik kontinensen élő ember szeretése, illetve a balsorsa feletti sopánkodás a legolcsóbb érzelem, szegény Bing bizonyosan nem a Tímea miatt lett szeretethiányos. A tudatzavar hiányának jeleként nem kérdezem meg, hogy hol volt az események idején a Mónika? Tímeában jelentős mennyiségű elfojtott, vagy inkább megfojtott érzelem lehet, és talán szellemként ezek difundálnak ki belőle, ha szembesül a mulandósággal, illetve azzal, hogy örömtelen kamaszkorában hozzá is a Jóbarátok karakterei álltak a legközelebb. Mondjuk, ha véletlenül a Szex és New York valamelyik szereplőjét szólítaná magához az úr, akkor is értesülhetnénk ezen a csatornán ilyen pszeudo érzelmi működésekről.

De szerintem lényegileg hazudik, sem az afgánok, sem nekünk nem sikerült bebizonyítania, hogy vannak olyan érzelmei, amelyeket nem kell gyógyszeresen elnyomni ahhoz, hogy szabadon közöttünk járkálhasson. Az emberi oldalát akarta megmutatni, mert nyilvánvalóan rászorul ilyen mutogatásra. De tanulnunk kellene a bajából. Ne kerüljünk érzelmi viszonyba sorozatkarakterekkel, illetve az őket játszó színészekkel, akikkel semmiféle viszonyba nem keveredtünk sohasem. Ez az érzelemhasználat ugyanis nem pótszer, hanem helyettesítő eszköz, arra szolgál, hogy ne kelljen valódi emberekkel kapcsolatban érzéseket táplálni. A guminő, vagy a műbráner lelki megfelelője, csak kevésbé elegáns. Az meg különösen veszélyes, ha egy politikusnak vannak ilyen lelki defektjei, ugyanis akkor a választókra is csak karakterekként gondol, akiknek meg lehet írni az életét, az érzéseit, illetve ki lehet őket írni a sorozatból. Tímea egyébként azért olyan rettenetesen frusztrált, mert állandó félelemben él, tudat alatt azt érzi, hogy ő is csak egy politikai sorozat átlagos szereplője és bármikor kiírhatják a nagy vízen túl a producerek parancsára a sorozatból. Na meg persze sehogy sem érti, hogy miért egy ennyire undorító szerepre castingolták.

És természetesen Matthew Perrytől és Chandler Bingtől is elnézést és bocsánatot kérek, hogy egy ilyen Szabó Tímea-féle dilettáns negatív karakterrel voltam kénytelen egy környezetben emlékezni rájuk.”

***