„Ma négy hónapja tart az ukrán offenzíva

- A várakozások nyugati katonai körökben már az offenzíva előtt is mérsékeltebbek voltak a széles körben ismertnél, a tengerig való ukrán kijutást a NATO-ban 30-40%-ra tették májusban – az optimisták. A túlzott várakozásokat a nyugati sajtó és maga az ukrán kormányzat építette fel, ez hiba volt.

- Bukás vagy nem bukás – kár ilyen kategóriákat használni. Maga az, hogy Ukrajna október elején is támadásban van, és még övék a kezdeményezés, az valami. Az orosz védelmi vonal erős, jól kitalált és van elég katona a védelmére, az ukránoknak egy reményük volt, ha az orosz akarat/morál törik meg. Nem történt ilyen.

- A »vonal« voltaképpen egy 30-40 kilométeres sáv. Az igazi áttörés azt jelentené, hogy ezen az egész sávon áthatolnak az ukránok – pusztán beékelődtek ebbe a rendszerbe, ami nem kis teljesítmény, de nem tekinthető bármilyen szepmpontból döntőnek. Kattintásvadászat minden lövészárok elfoglalását »áttörésként« ünnepelni

- Veszteségek nagyon hasonlóak, mert az oroszok nem csak védekeznek, hanem az elvesztett állásokat szinte mindig megpróbálják visszaszerezni, ill. Kupjanszk és Borove térségében támadtak/nak is.

- Az Oryx alapján mindent egybevéve 441 eszközt vesztett Ukrajna, 461-t Oroszország, de ha a drónokat és a teherautókat nem számoljuk akkor 414 UA és 374 RU. Az Oryx szvsz alábecsüli az ukrán veszteségeket, azokat én eszközben és emberben is többre becsülöm, de nem sokkal.

- Mind a két fél tud és akar harcolni. Ez legfeljebb 1916, nem 17 vagy 18.”

***

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/AP/Libkos