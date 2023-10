Lopakodó föderalizáció: az EU-s alapszerződésekbe ütköző médiaszabályozást fogadott el az EP

Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő az EU-s médiaszabályozási tervről

Az Európai Parlament mai plenáris ülésén a képviselők az ún. európai tömegtájékoztatás szabadságáról szóló rendeletről vitáztak és szavaztak. „Az Európai Parlamentben ma elfogadott rendeletjavaslat arra irányul, hogy Brüsszel kézivezérlésűvé tegye a tagállami tömegtájékoztatást is, megtörje a véleményszabadságot, biztosítsa, hogy kizárólag a Brüsszel által helyesnek tartott tartalmakat sugározzák. Ez teljesen abszurd! Mi kiállunk a véleményszabadság és média szabadsága és pluralitása mellett. Nem engedünk a szuverenitásunkból!” – hangsúlyozta Bocskor Andrea a rendelettervezet kapcsán. A Fidesz EP-képviselője kiemelte: „Mi, magyarok már 1848-ban is tudtuk, mi a sajtószabadság. Hiszen már akkor is a magyar sajtó szabadságát és a cenzúra eltörlését kívánták a márciusi ifjak a 12 pontos követelésükben. Ma sincs ez másként, ha a médiaszabadságról vagy szabad véleménynyilvánításról beszélünk”. „A magyar társadalom egyértelműen békét, európai és keresztény értékeken, hagyományos családmodellen alapuló Magyarországot akar, és nem kér a központosított brüsszeli bürokrácia gyámságából. Abból, hogy civil álcába bújtatott politikai aktivistákat a jog fölé emeljenek és beavatkozzanak hazánk szuverenitásába, egy brüsszeli bürokratákból álló hatalmaskodó európai testület felügyelje a magyarországi médiapiacot, külső hatalmak és érdekcsoportok döntsék el helyettünk, hogy mit olvashatunk, mit nézhetünk, mert a ma szavazásra bocsátott dokumentum, pont ezt a célt szolgálja!” – tette hozzá a képviselő. Bocskor Andrea kiemelte: „Mi nem kérünk a külső beavatkozásból, a brüsszeli propagandából, hogy a háború jó dolog, hogy a migránsáradat fellendíti és szebbé teszi országunkat, hogy nincs is annál haladóbb, mint ha a gyermekeinket gender aktivisták érzékenyítik, hogy újságíróknak mutatkozó Soros aktivistákat emeljenek a törvények fölé. Mi végsőkig kiállunk az újságírók védelme és a szabad véleménynyilvánítás mellett!”