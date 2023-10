Kik azok az ortodox zsidók, akik Palesztina mellett és Izrael ellen tüntetnek?

Lapunk is megírta, hogy ortodox zsidók egy csoportja is kiállt Palesztina mellett New Yorkban. Két nappal az izraeli-palesztin konfliktus kitörése után szerveztek demonstrációt az ENSZ székháza elé. A Neturei Karta anticionista vallási csoport Facebook-oldalán arról írt, hogy megmozdulásukon Palesztina 1948-ban kezdődött izraeli megszállásának békés befejezésére szólítottak fel. A bejegyzésben hangsúlyozták, hogy ez az esemény

azóta „az arabok és a zsidók számára megannyi szenvedést és vérontást okoz. Izrael állam létezése a béke legfőbb akadálya”

– hangoztatták.

A történet megértéséhez a modern cionizmus gyökereihez kell visszamenni, mely egy alapvetően szekuláris nemzeti mozgalomként indult a 19. században. Természetesen korábban is voltak elő- vagy proto-cionista mozgalmak, melyek között vallásosok is voltak, de ezek mellékszálak, amik messzire vezetnek.

A cionizmus alapvető célja az ókorban elpusztult zsidó állam helyreállítása volt az akkori oszmán Palesztina területén. A judaizmus azóta is ragaszkodással tekint a Szentföldre (lásd pl. a 137. zsoltár szövegét!), ám a rabbinikus judaizmusban kialakult a nézet, miszerint a zsidóság erőszakkal nem foglalhatja vissza őseinek otthonát, hanem várniuk kell a messiás elérkezéséig. Ez az ún. „három eskü”, mely szerint – többek között – a világ nem-zsidó népei megígérték Istennek, hogy nem nyomják el nagyon a zsidó népet, a zsidó nép pedig megígérte, hogy nem foglalja vissza erővel a Szentföldet.

Egyes vallásos zsidók máig erre a „három esküre" hivatkoznak, amiért elutasítják a modern cionizmust és Izrael államot.

Más vallásos zsidók úgy vélik, hogy mivel a holokauszt során a nem-zsidó népek megszegték ezt az esküt, ezért a zsidóságra sem vonatkozik a tilalom.