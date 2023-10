Magyarország számára jelenleg Lengyelország a legfontosabb kétoldalú kapcsolat, ezért érdemes az eredményre ebből a szempontból tekinteni. Az instabilitás nem jó, a kormányválságok nekünk, magyaroknak nem jók, ahogy az sem jó, hogy ha a közös magyar-lengyel EU-s politika személyes revansokban és a bírósági rendszer szétveréséhez fűződő jogokban teljesedik ki.

Amit érdemes eltanulni a lengyelektől az az, hogy az Ukrajna elleni háború kérdésében nemzeti konszenzus volt, egy ilyen elképesztően kettétört politikai elit mellett is.

Ami pedig azokat illeti, akik most a relatív siker miatt dicsérik a lengyel ellenzéket és a saját pártjukra nézve következtetéseket vonnak le, jelezném, hogy azt is le lehet vonni, hogy a lengyel ellenzék nem indult teljes összefogásban és jobb intellektuális teljesítményt nyújtott, mint a magyar tavaly. Talán ez is a tanulságok között szerepelhet.

Kifejezetten antipatikusnak találom Donald Tusk EU-status quo politikáját, de elvitathatatlan, hogy azt színvonalasan képviselte.

Én abban reménykedem, amit az eredmények csordogálása közben egy lengyel baloldali politológus barátom írt nekem: remélem ez a választás hozzájárul ahhoz, hogy ne beszéljenek becsmérlően nyugaton a lengyelekről, és lássák ennek a nagy országnak és kulturális nagyhatalomnak az alapvető kérdéseit: az abortusz, az LMBTQ zónák és az egyéb felháborodást gerjesztő ügyek mögött.”

Nyitóképen: Donald Tusk. Forrás: MTI/PAP/Adam Warzawa