Kaiser Ferenc: Lehetetlen küldetésre indultak el az izraeli erők

Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az Indexnek adott interjúban elmondta, hogy szerinte Izrael még nem indította el teljes körű szárazföldi invázióját, valamint arra is kitért, hogy a háború előrehaladtával Izraelnek egy észak felől érkező támadásra, a Hezbollah belépésére is fel kell készülnie.

A felvételek és az izraeli erők kommunikációja alapján ez még mindig nem a nagy szárazföldi támadás, hanem egy pár ezer katonával végrehajtott kisebb hadművelet, amely nem a sűrűn lakott területeket célozza”

– mondta el a szakértő.

Kaiser szerint a Hamász abban érdekelt, hogy a lehető legtöbb civil maradjon a területen, „mert így élő pajzsként tudják őket használni, és meg tudják védeni saját infrastruktúrájuk, a laktanyáik, lőszerraktáraik és föld alatti alagútrendszerük maradékait”.

Ki tartozik a Hamászhoz?

Kaiser Ferenc azt is elmondta, hogy rendkívül nehéz megállapítani, ki tartozik a Hamászhoz, és ki nem.

„Az, hogy valaki civilnek néz ki, az iszlám világban nem jelenti azt, hogy nincs nála fegyver, vagy nincs rajta robbanóöv, robbanómellény, amivel terrorcselekményt tud végrehajtani.

A Hamász tudatosan használja élő pajzsként a polgári lakosságot, ez az állítás nem túlzás.

Gondoljunk bele abba, hogy az övezet legnagyobb kórháza alatt van berendezve a Hamász parancsnoksága, ahonnan az utasítások többségét küldik. Egyes források szerint a budapesti metróhálózat hosszának többszörösét teszi ki a Gáza alatti alagútrendszer” – mondta a docens.

Megoldhatatlan feladat

„Ha megindul a teljes körű szárazföldi invázió, tízezrek is áldozatul eshetnek a harcoknak, a Gázai övezet népességének fele pedig még be sem töltötte 18. életévét. Izrael 300 ezer katonát mozgósított, a haderő létszáma 450 ezer körül lehet. Ebből 200-250 ezer katonát vethetnek majd be Gázában. Egy ekkora erő képes lehet a Gázai övezet elpusztítására” – fogalmazott.

Megoldhatatlan feladat, hogy ez a pusztítás csak a Hamász vezetőit és tagjait érintse

– mondta Kaiser Ferenc.

Nyitókép: Mohamed Szaber