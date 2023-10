Izrael újraindította a vízellátást a Gázai övezetben – írja egy magas rangú izraeli tisztségviselőre hivatkozva a Times of Israel. A lap emlékeztet: a víz egy hete szombaton lett elzárva, miután a Hamász iszlamista palesztin szervezet összehangolt támadást intézett a zsidó állam ellen.

Egy amerikai törvényhozó tegnap a The Times of Israelnek azt mondta, egy magas rangú izraeli tisztviselő jelezte nekik, hogy Jeruzsálem engedélyezni fogja az élelmiszer, a víz és a gyógyszerek bejutását a Gázai övezetbe, de az üzemanyagszállítmányok továbbra is tiltás alatt lesznek, mert az izraeliek szerint azok más megítélés alá esnek a fegyveres konfliktusra vonatkozó szabályok miatt.

Ezzel egyidejűleg olyan hírek is napvilágot láttak, miszerint Izrael az övezet szárazföldi megszállására is készül.