Izrael idő előtt használni kezdte a mesterséges intelligenciára épülő titkos kémrepülőjét

Augusztus végén hajtotta végre utolsó tesztrepüléseit az egyik legmodernebb kémrepülő, az Oronnak. A jármű a Gulfstream G550 alapjaira épül, ami egy úgynevezett „business jet”, melyet hosszútávú utakra szoktak használni azok, akik meg tudják engedni maguknak. Jellemzően ezek a repülőgépek bőrfotelekkel és exkluzív kiegészítőkkel vannak felszerelve, az Oron azonban nem ilyen.

Az izraeli légierő számára készített repülő különlegessége, hogy a mesterséges intelligenciára épül, ilyet pedig még egyik légierő sem nagyon használt.

A Times of Israel úgy írt róla, hogy olyan fejlett szenzorok találhatók rajta, melyek a Közel-Kelet sokszor zord időjárási körülményei között is nagy pontossággal, gyorsan tudják azonosítani a célpontokat. Hogy mennyi energiát is fektettek a fejlesztésbe, jól mutatja, hogy a gépet két éve vásárolták és ez alatt az idő alatt szerelték át tökéletes kémrepülővé. A gép beszerzésekor az izraeli vezetés azt ígérte, a repülő segít majd a hírszerzési munkákban, valamint a célpontok azonosításában Iránban, Irakban, Jemenben és a Közel-Kelet más területein.

Az izraeli sajtó szerint több mint egy évtizedes fejlesztési munka ért véget, az Oron felszállását az izraeli védelmi minisztérium, az izraeli védelmi erők és a fegyvergyártók közös kutatási és tervezési munkája előzte meg. Az, hogy pontosan hány ilyen típusú repülője is lesz Izraelnek, szigorúan titkos információ.

Az eredeti tervek arról szóltak, hogy a világ legfejlettebb kémrepülőjét a dél-izraeli Nevatim légibázison állomásoztatják majd, azonban a múlt szombaton kezdődött erőszakocs cselekményeket követően az izraeli vezetés úgy határozott, hogy a tervezettnél korábban bevetik.

Pénteken már repült

Bár a legtöbb repülőgépeket követő weboldalon a titkos katonai gépek nem láthatók, azonban pénteken kora reggel feltűnt Izrael partjainál az Oron. A Gulfstream Tel-Aviv közelében emelkedett a levegőbe, a legtöbb időt Haifa partjainál körözve töltötte el, ám útvonala során a Földközi-tenger felett, Egyiptom partjai előtt is elhaladva repült, feltehetőleg a gázai és ciszjordániai állásokat ellenőrizve.

Az Oron további különlegessége, hogy eddig nem használt, mesterséges intelligenciát is igénybe vevő rendszereket is építette bele, hogy emberi beavatkozás nélkül, automatikusan fel tudja dolgozni a rendkívüli mennyiségű adatot, melyet a radarképek és a felderítési adatok adnak.

Ezeket másodpercek alatt képes értelmezni és feldolgozni a rendszer, jóval felgyorsítva az eddigi metódusokat.

Yaniv Rotem dandártábornok szerint egy olyan gépet hoztak létre, amely képes másodpercek alatt akár több ezer célpontot azonosítani és leleplezni.

Meg nem erősített sajtóértesülések szerint az Oront jelenleg a Hamász által elfogott és Gázába szállított izraeli túszok pontos tartózkodási helyének felderítésére használják. Nem kizárt továbbá az sem, hogy a Hamász Katarral és Iránnal folytatott beszélgetéseit igyekeznek lehallgatni vele.

Az izraeli légierőnek nem lehet ismeretlen a típus, ugyanis már öt Gulfstream G550-re épült kémrepülője is van, abból három Shavit és két Eitam variáns, melyek különböző hírszerzési és ellenőrzési feladatokat látnak el. Az nem ismert, hogy pontosan mekkora személyzet teljesít szolgálatot a most üzembe helyezett Oronon, mindenesetre sajtóhírek szerint a két pilóta mellett hat olyan katona is van a repülőn, akik a felderítési munkákat irányítják a számítógépek és szenzorok segítségével.