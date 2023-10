Hova emelkedhet a gáz és olaj ára? – ennek most nem fogunk örülni

Azonban „a gazdasági gyengélkedés mellett a kínai gazdasági aktivitás bővülése elmaradt a várttól, emiatt az OPEC-különutasság nem azonnal ütötte meg az olajpiacot. De a Brent-típusú kőolaj esetében az ár így is a nyári 70-ről felkúszott 90 dollárra hordónként”.

Hortay emlékeztet: az izraeli-hamász háború előtti hetekben, amikor híre ment annak, hogy a szaúdiak Izraelhez, s ezzel az Egyesült Államokhoz közelednek, egy The Wall Street Journal cikk pedig már konkrét megállapodásokról írt a kitermelés növeléséről (sőt, ír még most is – a szerk.); így megindult lefelé az olaj ára, a háború előtti péntekre 84 dollárra ért.

„De ez geopolitikai szempontból hozzájárulhatott a konfliktus kirobbanásához is, hiszen

a Hamásznak nagyon nem érdeke a szaúdi-izraeli közeledés”.

S bár a háború után nem ugrott azonnal vissza az ár az eredeti szintre, amikor Rijád bejelentette, hogy visszalép a megegyezéstől, egyből visszapattant 90-re.

Az általános áremelkedés kapcsán ennél jóval pesszimistábbak az olajpiaci elemzők, az eszkalálódás plusz kockázata csak rájön arra, hogy eleve feszes a piac, ahogy Hortay mondja, így

100-150 dollár közé várják egy hordó árát a következő hónapokban. Ezt pedig a mi pénztárcánk is megérzi majd.

Hol lehet probléma?

A közel-keleti térségben geopolitikai szempontból az alig 40 kilométeres Hormuzi-szoros, a Perzsa-öböl kijárata az egyik legérzékenyebb pont, amelyet a nagy szénhidrogéntermelő országok veszik körül, s amelyen keresztül a globális olajkereskedelem mintegy ötöde zajlik;

nem véletlen, hogy a nagyhatalmak hadihajói is a környéken sertepertélnek.

De gáz szempontjából sem elhanyagolható a térség jelentősége, hiszen Katar például az EU egyik nagy beszállítója.

Hortay szerint sokat elmond a piac feszességéről, hogy már attól felszökött az európai gáztőzsdéken a gáz ára, hogy Ausztráliában egy LNG-létesítményben sztrájkot terveznek. Mindezt úgy, hogy az EU még csak nem is vásárol onnan gázt, viszont megvan a félelem, hogy az ázsiai vásárlók majd nem tudnak gázhoz jutni innen, a piacon máshonnan szerzik be a szükséges gázt – s ennek az árfelhajtó hatása átgyűrűzik az európai országok beszerzéseire.

A gáz ára most is jelentősen nőtt, nem csak a háború, de a Balticconnector esetleges támadása miatt is – fűzi hozzá a szakértő; hiszen azt már láttuk, hogy az energetikai infrastruktúra támadása egyáltalán nem számít már tabunak.