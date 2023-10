„Börtönbe viszik az AfD Bajorországban megválasztott képviselőjét. Ok: »Tiltott önkényuralmi jelképet találtak a párt irodájában«, továbbá az iroda mellett lakók »többször is hallották, hogy sieg heil«.

Na most: Ez pontosan olyan, mint a legsötétebb ötvenes évek szovjet blokkja. Például a mai Németországban sajnos teljesen éléetszerű, hogy azokat a jelképeket a házkutatást végző hatóságok helyezték el a megfelelő helyen. S ez a »szomszédok hallották«, ez meg mindennek a teteje.

Amúgy az AfD-t már korábban megfigyelés alá helyezték, mert -úgymond- veszélyt jelenthet a német alkotmányosságra.

Nyilván.

Nyilván nem a migránsok milliói jelentenek veszélyt a német alkotmányosságra, akik semmibe veszik a német társadalmat, semmibe veszik az emberi életet, nem, nem velük van a baj. Hanem az AfD-vel.

Ez ma Németország, ez a német demokrácia.

Viszik börtönbe az AfD megválasztott képviselőjét. Egy 22 éves srácot.

Addig is, ameddig ezt ízlelgetik, képzeljék el mi lenne itt, ha letartóztatnák mondjuk Jámbor Andrást, és titkosszolgálati megfigyelés alá helyeznék a Mércét. Mondjuk ezért:

Akinek nincs kedve elolvasni az egész förmedvényt, annak néhány kiragadott idézet:

»Ha közelebbről megnézzük, a ‘védjük meg a szabadságunk’ vagy az ‘állítsuk meg a rendőri erőszakot’ szlogenek – szigorúan véve – konzervatívak. Az első azt implikálja, hogy van az uralkodó rendszeren belül olyan szabadságunk, amelyet meg kell védenünk, ezzel szemben az kellene legyen a legfőbb problémánk, hogy egyenlőség nélkül a szabadság csak gumicsont, csali. Hogyan mondhatná magát szabadnak ugyanabban az értelemben a hivatalos papírok nélkül utazó nomád proletár, akinek hozzánk vezető útja egy kegyetlen eposz, mint az a milliárdos, aki valódi hatalommal bír, magánrepülőgép és hozzá tartozó pilóta tulajdonosa, és akinek az érdekeit általa kirakatba helyezett képviselők hatalma védelmezi az állam szintjén? És hogy képzelhetné bármely következetes forradalmár – ha valóban az affirmatív és észszerű világ vágya mellett elkötelezett a jelenleg versenyben levővel szemben –, hogy a fennálló hatalom rendőrei mindig barátságosak, udvariasak és békések lesz? Hogy azt fogják mondani a felfegyverzett és maszkos lázadóknak, hogy ‘Az Elysée-t keresik? A nagy vaskapu lesz az, itt a jobboldali utcában’.«

(...)

»És hirdessük, hogy addig tartjuk markunkban ezt a bizottságot, amíg el nem tűnik a magántulajdonnak minden formája arról a területről, amely valamilyen módon közjónak tekinthető.«

(...)

»Egy új tömeges kommunizmusnak az úttörői leszünk, amelynek «kísértete» – Marx szavaival élve – ismét bejárja majd nemcsak Franciaországot vagy Európát, hanem az egész világot.«

Mindez szembe megy a magyar alkotmányossággal? Szembe bizony. Letartóztatjuk Jámborékat? Nem. Ha letartóztatnák, elsőként a német nagykövet és a kormány tiltakozna? Ők bizony.

De az AfD politikusát már viszik.

Köpőcsésze...”