A Sin Bét vezetője vállalta a felelősséget, amiért nem tudták megakadályozni a Hamász támadását

A Sin Bét belbiztonsági szervezet vezetője elismerte: ő személyesen felelős azért, hogy nem voltak képesek előre figyelmeztetni a Hamász október 7-i, Dél-Izrael elleni támadására – számolt be róla a The Times of Israel. Ronen Bar az ügynökség tagjainak küldött üzenetében azt írta: „Az általunk végrehajtott számos intézkedés ellenére szombaton sajnos nem tudtunk megfelelő figyelmeztetést adni, amely lehetővé tette volna a támadás meghiúsítását.”

„Mint a szervezet vezetőjének, a felelősség az enyém.

Lesz idő a vizsgálatokra. Most harcolunk.”

– fogalmazott Bar. „Háborúban vagyunk (...) Nincs határ, nincs időkorlát. Egészen a végsőkig harcolunk” – tette hozzá.