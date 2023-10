Drámai videó, ahogy a Hámasz a tenger felől is támadta Izraelt

Egy újonnan közzétett felvétel azokat a pillanatokat rögzítette, amikor az izraeli haditengerészet egyik egységének tagjai a támadás reggelén lelőtték a Hamász terroristáit, akik a tengeren próbáltak beszivárogni az országba – írta meg a New York Post.

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) szerint a terroristák megpróbáltak az izraeli partok felé úszni.

A drámai felvételen a Snapir egység tengerészei a Defender-osztályú hajók fedélzetén gépfegyverekkel lövöldöznek és mélységi bombákat dobnak a terroristákra, miután motorcsónakjaikat elsüllyesztették a Dvora-osztályú járőrhajók – számolt be a The Times of Israel.

A felvételt itt tudják megtekinteni.

***