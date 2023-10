„Felhévizy nagyon szereti a jó zenét, a jó magyar zenét meg talán még jobban. Régi vágású zenerajongóként főként a rockzenét hallgatja szívesen. A P. Mobil, a Beatrice, a Karthago, a Dinamit, az Edda, a Hobo, a Korál és Ákos zenéje áll hozzá a legközelebb. Sok mindent meghallgat, nem zárkózik el az újdonságok elől, de nem követi igazán a mai zenekarok, szólóénekesek karrierjét. Azonban a héten történt egy nagyon fontos és érdekes dolog, amiről mindenképpen szeretett volna írni. Ez pedig nem más, mint a tehetséges énekes, Azahriah hatalmas sikere.

A fiatal zenész napjaink egyik legnépszerűbb előadója, a fiatalok odavannak érte, kívülről fújják a dalait. A mindössze 21 éves srác Puskás Arénában jövő év májusára meghirdetett koncertjére egy nap alatt minden jegy elkelt. Sőt, a nagy érdeklődésre való tekintettel egy második eseményt is kiírtak, amire pénteken indult el az értékesítés, de a rendszer lefagyott, annyian szerettek volna jegyet vásárolni rá. Borítékolható, hogy a második nagykoncert jegyei is gazdára fognak találni. Olyannyira, hogy keddtől pedig már a harmadikra (!) is lehet jegyet venni. Azahriah YouTube-megtekintései hamarosan átlépik a 323 milliót, a Spotifyon havonta mintegy 25 milliószor játsszák le a számait. ”

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás