Zelenszkij már elhagyta Amerikát, de még nem tér vissza Ukrajnába

Justin Trudeau kanadai miniszterelnök bejelentette, hogy Volodimir Zelenszkij az amerikai látogatását követően Kanadában is tiszteletét teszi – olvasható a kanadai miniszterelnöki hivatal közleményében, amelyben azt is írják: a két vezető továbbra is szorosan együtt fog dolgozni az országaik közötti kapcsolatok erősítése érdekében, és Kanada segíteni fog abban, hogy az ukrán nép továbbra is

meg tudja védeni magát Oroszország brutális és indokolatlan inváziójával szemben”.

Trudeau miniszterelnök Ottawában találkozik Zelenszkij elnökkel, hogy megerősítse Kanada folyamatos katonai, gazdasági, humanitárius és fejlesztési támogatását Ukrajna számára. Ottawában tartózkodása során Zelenszkij elnök beszédet is mond a Parlamentben, a vezetők ezután Torontóba utaznak, ahol kanadai üzleti vezetőkkel találkoznak, hogy megerősítsék a magánszektor befektetéseit Ukrajna jövőjébe.