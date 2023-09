Ukrán náciknak tapsikolás – na pont ezért nem kell nyugati kioktatás arról, hogyan viszonyuljunk Ukrajnához!

Egy pillanatra képzeljük már el, hogy olyan bonyolult dolgokkal bombázzuk szegény Trudeau agyát, mint az európai történelem!

Tud ő bármit arról, hogy az 1943-ban alakult Galíciai SS a nyugat-ukrajnai Galícia régióból származó újoncokból állt? Tud ő bármit arról, hogy miféle mészárlást rendeztek a lengyelek ellen az ukránok 1943 és 1945 között Volinyban (Volhíniában)? Egyáltalán – ha nem vagyok rosszindulatú – tudja, hogy a lengyel és az ukrán két külön nép? Tudja-e, mitől szitokszó mindenhol Sztepan Bandera neve, Ukrajnát leszámítva?

Erősen kétlem. Ebből következően pedig az is erősen kétséges, tisztában van-e az európai politikai viszonyrendszerrel, ami azért, valljuk be,

picit bonyolultabb dolog, mint jó névmást használni a genderhajlító kormánytagokra, s mivel bonyolultabb, ezért némileg edzettebb szürkeállomány is szükséges hozzá.

No nem baj, az ma már nem gáz, hogy nem tudunk semmit. Menni attól még lehet előre, aztán ha összevissza törünk mindent a porcelánboltban, hát ugyan kit érdekel? Ennek megfelelően Trudeau azonnal le is szögezte, hogy dolgoznak tovább az „orosz dezinformáció és propaganda” visszaszorításán (bár hogy ez mit jelent, nem tudni), és továbbra is „rendíthetetlenül és határozottan támogatjuk Ukrajnát”.

Ez pedig a második üzenet Európa számára: nem elég, hogy ostobák a nyugati vezetők, de még arcátlanok is.

Mert hát az ész nélküli külpolitika következményeivel foglalkozni már nem nagyon kell. Azon most ne is rugózzunk, hogy dollármilliókat vesznek ki a kanadaiak zsebéből, hogy az ukránoknak adják. A kanadaiak döntik el, hogy ez így oké-e, és meddig szeretnék űzni a játékot, magyarként nekem ebbe nincs beleszólásom. Az már inkább érdekes kérdés, hogy a nyugati pénzcsap miatt milyen mértékig fognak elpofátlanodni Zelenszkijék. Már most tisztán látni, mennyire ütnek-rúgnak, harapdálnak, és kussra intenek mindenkit, aki nem adja meg rögtön (ráadásul a meghatottságtól könnyes szemmel) azt, amit kérnek – illetve mostanság már egyre inkább követelnek.

Az, hogy a lengyelekbe is belerúgnak, a magyar kisebbséget is csesztethetik, „mert Slava Ukraini”, ugyan mit is érdekli a Nagy Trudeau-t vagy a Még Nagyobb Bident? (Én mondjuk abban is kételkedem, hogy egyáltalán gondolkodnak-e ennyire előre).