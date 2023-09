Olyan régi tankokat kapott Ukrajna, hogy 60 éves veteránokat kellett visszahívni a kiképzésre

A Mandiner korábban tájékoztatott róla, hogy a németek újabb harckocsikat küldtek Ukrajnának.

Kiderült, hogy a németek által küldött tankok között jelentős részben szerepel a hidegháborús Leopard 1A5-ös is, ami lehet, hogy öreg, de Németország szerint még mindig hatékony. Az ország jelenleg arra törekszik, hogy ukrán katonákat képez ki a fegyverek kezelésére – írta meg a The New York Times.

A lap tájékoztatása szerint korábban többen is kritizálták Németországot, amiért tétovázik, amikor német gyártmányú harckocsik Ukrajnába küldéséről volt szó. Az ország azonban nem sokat tétlenkedett, azonban a jelenleg

Ukrajnának szánt a Leopard 1A5 valójában annyira régi,

hogy a német kiképzőknek a holland és dán hadsereg katonáira, valamint az 1980-as és 1990-es években kiképzett egykori német harckocsizókra kellett támaszkodniuk. A kiképzők közül néhányan az 50-es vagy 60-as éveikben járó civilek voltak, akik átmenetileg otthagyták az aktuális munkájukat, hogy segítsék az ukrán katonák kiképzését.



A német hadsereg szerint azonban csak azért, mert a Leopard 1A5 régi, még nem jelenti azt, hogy nem lehet hatékony, amennyiben a kivont állományt felújítják. „Éjjellátó képességgel, fegyverstabilizáló rendszerrel rendelkezik, és képes hátrafelé haladni,

ami nem mondható el a jelenleg Ukrajnában bevetésen lévő összes régebbi harckocsiról”

– mondta Andreas Marlow dandártábornok.

„Annak ellenére, hogy a Leopard 1A5 generációkkal elmarad a Kijev által kért modern harckocsiktól, más előnyei is vannak: könnyebb elsajátítani, karbantartani és javítani, és a szállítható mennyiség is szerepet játszik” – egészítette ki a mondanivalóját.

