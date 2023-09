Gulyás Gergely: Magyarország mindig, mindenkor és mindenhol támogatja a kárpátaljai magyarságot

Vasárnap tartották az ünnepélyes tanévnyitót a Mathias Corvinus Collegium (MCC) megújult kárpátaljai képzési központjában, Beregszászon. Az eseményen részt vett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is, aki beszédében köszönetet mondott a kárpátaljai kormányzónak, mondván, jelenlétével is bemutatja, milyen fontos a magyar-ukrán együttműködés.

Magyarország támogatja Kárpátalját, az itt élőket, a nyelvi jogaik visszaszerzését

– jelentette ki. Hozzátette: Magyarország elítéli az orosz agressziót, pénzügyi segítséget nyújt Ukrajnának, ezen belül is megkülönböztetett támogatást Kárpátaljának. „Magyarország élen jár a humanitárius segítségnyújtásban, melynek értéke a háború kezdete óta meghaladta a 35 milliárd forintot. Büszkék vagyunk karitatív szervezeteink munkájára, amelyek eddig több ezer tonna adományt juttattak el Ukrajnába mintegy 10 milliárd forint értékben az elmúlt másfél évben és a magyar állammal együttműködve biztosították több tízezer Ukrajnából érkezett menekült befogadását és több mint egymillió menekült áthaladását Magyarországon” – emelte ki.

Magyarország Ukrajna barátja szeretne lenni,

de a gesztusok egyoldalúsága egyelőre nem teszik ezt lehetővé. Kijev joggal kifogásolja a szuverenitásának megsértését, ami nemzetközi jogsértés, de eközben megsérti a területén élő nemzeti kisebbségek jogait. Az anyanyelv szabad használatát. Közös felelősség magyaroknak és ukránoknak, hogy eljöjjön a béke ideje, az MCC épületének megnyitása egy békés, szebb jövő ígérete” – fogalmazott a miniszter, aki szerint a központ egyedülálló lehetőséget nyújt a tehetséges fiataloknak, továbbá megvédi őket a céltalan individualizmustól, valódi közösségeket és értékeket hoz létre.

Méltányosság türelem, és arányérzék, nemcsak békét, de gyarapodást is hozhat a Közép-Európába.

– zárta beszédét Gulyás Gergely.

Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója elmondta, amikor az MCC hat évvel ezelőtt megindította első külhoni képzését – éppen a kárpátaljai Beregszászon –, akkor nemcsak a magyar tehetséggondozás történetében indult el egy új fejezet, hanem a kárpátaljai fiatalok életében is. Kiemelte, egy olyan központ jött ugyanis létre, amely kifejezetten a tehetséges diákok lehetőségeinek megsokszorozását tűzte ki célul,

de nem valamely távoli nagyvárosban, hanem helyben, a legnépesebb magyar közösséggel bíró kárpátaljai városban.

Hozzátette, az MCC a Kárpát-medence legnagyobb tehetséggondozó intézményeként rendkívül fontosnak tartja, hogy minden tehetséges diákot a szülőföldjéhez lehető legközelebb támogasson tehetsége kibontakoztatásában.

Tavaly szeptemberben megindult a Középiskolás Program is. Ennek eredményeként ma már 234 diákkal foglalkozik az MCC beregszászi központja – emelte ki az MCC főigazgatója, megjegyezve, ebben elévülhetetlen érdemei vannak a helyi képviselet minden munkatársának, akiknek ezúton is gratulált a kitartó és áldozatos munkához.

„Nem akármilyen körülmények között jutottak el ehhez a mai ünnepséghez” – fogalmazott. Szalai Zoltán elmondta, hogy Ukrajnában a világjárvány után sem tért vissza minden a rendes kerékvágásba, 2022 februárjától, vagyis „a törvénytelen orosz agresszió kezdete óta a háború valósága a mindennapok részévé vált” – mondta.

Emlékeztetett,

már a háború kitörése után pár nappal, diákok kezdeményezésre adománygyűjtésbe kezdett az MCC.

A gyűjtés azóta is folyamatos, az MCC összetartó közössége pedig továbbra is aggodalommal figyeli a tudósításokat. Abban reménykednek, hogy az élet minél előbb visszaáll az eredeti medrébe.

Szalai szerint a folyamatos megpróbáltatások közepette is mindent megtettek azért az elmúlt tanévben, hogy amennyire csak lehet, a beregszászi központ úgy működjön, ahogyan azt békeidőben is szeretnék. Kiemelte, a rendkívüli helyzet ellenére is tizenhat rendezvényt szerveztek, amelyeken összesen közel kettőezer ötszázan vettek részt. Az elmúlt egy évben az MCC szervezésében több kiránduláson, tanulmányi úton is részt vettek kárpátaljai diákok. Többen közülük jártak Budapesten, Debrecenben, Szerencsen és Tokajban, az MCC Balaton melletti révfülöpi diáktáborában, Kolozsvárott is, de több diák távolabbi országokba is eljutott, így például Brüsszelbe, Isztambulba és Grúziába is.

Úgy folytatta: Beregszász városa, a helyi magyarság és az MCC közös erőfeszítésének, összefogásának eredményeként minden körülmény adott ahhoz, hogy a 2023/24-es tanévet bizakodással és várakozással kezdhessék meg. Hozzátette, biztató jel a jövő alakulása szempontjából az is, hogy a diákok a tanévet immáron egy új, felújított épületben, a „Fehér Kőben” indíthatják útjára.

Nagy szüksége van erre a helyi fiataloknak éppúgy, mint magának a városnak is

annyi megpróbáltatás és bizonytalanság után – zárta beszédét Szalai Zoltán.

Viktor Mikita, Kárpátalja kormányzója emlékeztetett, Zelenszkij ukrán elnök nemrég ellátogatott Kárpátaljára, és az itt élők szeretettel fogadták. A kormányzó elmondta, azon dolgoznak, hogy teljes mértékben megvalósuljanak a magyar kisebbség jogai. Megpróbál mindent megtenni ezért, igyekszik megvédeni Kárpátalja békéjét,

Kárpátalja megszűnik Kárpátaljának lenni, ha nem lesznek magyar, szlovák, román közösségek a területén.

Rámutatott, ezer évig békésen éltek egymás mellett. Szerinte fontos megtanulni az államnyelvet, de fontos az is, hogy mindenki megőrizhesse az anyanyelvét. Biztos abban, hogy megtalálják a megoldást – fogalmazott.

Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere elmondta, hogy a város tovább erősödik az MCC központjának megnyitásával.

Nagyobb súlyt ad, nem csak a városnak, de egész Kárpátaljának.

Az épület egy évtizede üresen állt, de most új élet költözik bele. Fábián Jázmin, a beregszászi központ első regisztrált diákja úgy fogalmazott, ez egy örömteli és különleges pillanat, hogy a sok viszontagság mellett mégis ünnepelhetünk. Megköszönte mindazoknak, akik lehetővé tették központ létrejöttét, és segítik a közösséget.

Dobsa Beáta, a képzési központ vezetője arról beszélt, mennyire fontos, hogy minden közösség erős gyökerekkel rendelkezzen. Megköszönte az MCC, a magyar kormány és a helyi vezetőség támogatását is.

