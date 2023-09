„Atlantic Niño” – miről is van szó pontosan? Nem tévedünk, ha rögtön a jóval ismertebb „El Niño” jelenségre asszociálunk. Ezen éghajlati jelenség okozta szélsőséges időjárás a világ számos országára jelent veszélyt. Mint arról a Mandiner korábbi cikke is értekezett, ez az éghajlati jelenség a Csendes-óceánon trópusi ciklonokat okoz, és növeli az esőzések és árvizek kockázatát Amerika egyes részein is.

Kisebb, mint a nagybátyja, de nem szabad lebecsülni az Atlantic Niño jelenségét. Fotó: Jose Romero / NOAA/RAMMB / AFP

A jelenség idején az Egyesült Államok déli részén hűvösebb és nedvesebb az idő, míg a nyugati részén és Kanada egyes részein melegebb és szárazabb. A hurrikánok keletkezése akadozik, mivel a szélváltozások miatt a viharok nem alakulnak ki az Atlanti-óceánon. A csendes-óceáni trópusi ciklonok azonban lendületet kapnak, és a viharok gyakran a sebezhető szigetek felé fordulnak.

A kutatók a közelmúltban egy kevéssé tanulmányozott jelenségre is felhívták a figyelmet, amely egy másik kulcsfontosságú tényező lehet a hurrikánszezon kilátásainak meghatározásában, és amely gyakorlatilag a fenti jelenség „kisöccse”.

Mit nevezünk Atlantic Niño jelenségnek?

Az egyenlítői Afrika nyugati partjairól kinyúló hatalmas vízfolt időszakos hőmérséklet-ingadozásokon megy keresztül, amelyeket Atlantic Niñoként vagy „El Niño kisöccseként” ismerünk. Mint arról a BBC is beszámolt: az új kutatások azt sugallják, hogy az Atlanti-óceán tengerfelszíni hőmérsékletének ez a ciklusa táplálhatja a Karib-térséget és az Egyesült Államokat sújtó legerősebb hurrikánokat.