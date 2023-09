Egyre feltűnőbb a német autóipar hanyatlása

Németország történelmének legkevésbé német autókiállítása – így jellemzi az idei müncheni Nemzetközi Autókiállítást a Bloomberg. A gazdasági lap cikkében azt írja, az idei kiállításon a résztvevők fele már külföldi lesz,

a kiállítók 41 százaléka Ázsiából érkezik.

A résztvevő kínai gyártók – köztük az elektromos autókat gyártó BYD Co., Nio Inc. és Xpeng Inc. – több mint kétszeresére nő a két évvel ezelőttihez képest. A Bloomberg szerint ez is jelzi azt a nyaktörő sebességet, amellyel fejlődnek a kínai gyártók, amelyre már a német vállalatok is egyre inkább figyelnek, akiknek a helyzete egyre ingatagabb.