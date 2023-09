Orosz dróntörmelék zuhant Románia területére

Cikkünk frissül!

Szerda hajnalban újabb dróntámadás érte a délnyugat-ukrajnai Izmajilt. Angel Tilvar, a román védelmi miniszter a támadás után megerősítette, hogy román területre zuhantak az orosz drón törmelékei – írta meg a Sky News.

A román Agerpres is arról számolt be, hogy a Duna-deltában találtak dróntörmeléket találtak, az eredetüket vizsgálják. A G4Media cikke szerint a román honvédelmi minisztérium tábornoka, Constantin Spinu elmondta, hogy kedd este óta több drónnak is megtalálták a törmelékeit a román Duna-parton.

Románia miniszterelnöke, Marcel Ciolacu is megerősítette a dróntörmelékek hírét!

Kedden is támadások érték a régiót, akkor Klaus Johannis román elnök azt nyilatkozta, hogy nem esett drón vagy törmelék Románia területére, viszont „voltak támadások, amelyeket a határunktól 800 méterre igazoltak. Tehát nagyon, nagyon közel”.