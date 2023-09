„Fronthelyzet. A legfontosabb zaporizsjei fronton ukrán sikerek vannak – de ezek száz méterekben és egy fontos utánpótlási útvonal jobb biztosításában mérendők, nem áttörésben. Olvastam az előbb egy részletes írást, mely szerint az ukránok felőrlik az oroszokat – annyival nagyobbak az orosz veszteségek, hogy azok előbb-utóbb tarthatatlanok lesznek.

Ez egy régi érvrendszer – és most azok is átváltottak rá, akik korábban elég erősen a tengerig történő ukrán áttörésben hittek. Ezt érzelmileg megértem, szakmailag kevésbé. Fel lehet őrölni egy hadsereget szép lassan is, volt sok ilyen eset a történelemben, az első világháború a legjobb példa. Arra azonban nincs semmilyen objektív bizonyíték, hogy most ez történne, kivéve, ha valaki csak az ukrán oldalakat nézi a kilőtt eszközökről. Nos, azért nem árt nézni az orosz oldalakat is.

A valóságban ha valami, zárult a veszteségek ollója az oroszok számára északon katasztrofális 2022. február-márciushoz, és a nem túl fényes tavaly őszhöz képest. Eleve érhetetlen számomra, hogy valaki mechanikusan ugyanúgy számol a mobikokkal mint a sokkal jobban képzett VDV alakulatokkal. A VDV-nek nem lesz akkora vesztesége, mint egy Szamarából berángatott 30-40 éves tartalékosokból álló BARS alakulatnak . A Robotyne-Verbove környéki ukrán veszteségek is (az oroszok is) óriásiak, van ukrán előretörés, de van ára is. Az ide összpontosított VDV alakulatok azt jelzik, hogy az oroszok komolyan veszik a helyzetet, de egyben azt is jelentik, hogy egyre keményebb lesz az ellenállás.

Ráadásul mivel az előrehaladás lassú, az oroszok közben Verbove mögött új védelmi vonal építésébe kezdtek, aknamezőkkel, lövészárkokkal, sárkányfogakkal. Az oroszokat felőrléssel egyszerűen nem lehet megverni. Az orosz társadalom eddig az apró töredékét szenvedte el annak, amit az ukrán társadalom elszenvedett – és eltelt másfél év. Ha az ukránok annyival jobbak lennének az oroszoknál, mint a németek voltak a szovjeteknél, és megkapnának minden fegyvert, amire szükségük van (nem, nem kapják meg, se harckocsiban, se másban – és ez amerikai döntés), akkor talán győzhetnének.

Ez így még évekig mehet, két ukrán taktikai győzelemmel itt, egy orosz taktikai győzelemmel ott, vagy fordítva (falvakról és mezőkről beszélek, nem nagy városok elfoglalásáról), de ha nincs nagy minőségi különbség, előbb a kisebb társadalom fárad el. Nem egy ukrán ismerősöm van, hallom a történeteket a halottakról, az összeégettekről, a megnyomorodottakról. Arról, hogy rengeteg férfi hogyan igyekszik kibújni a frontszolgálat alól. Hatalmas teljesítmény Ukrajna kitartása, összességében jobban is harcolnak az oroszoknál, de addig amíg Moszkvában a rendszer szilárd, egyszerűen nincs esélyük a győzelemre. Ha lenne egy nagy ukrán áttörés, biztosan jönne az orosz mozgósítás már március előtt. Putyin ezt nem fogja elengedni mert a történelmi öröksége mellett az élete is a tét.”

Nyitókép: Anadolu Agency via AFP