A németek elüldözték őket, most az Egyesült Államok is kitoloncolná a keresztény nagycsaládot

Gyermekeik otthoni taníttatása miatt kitoloncolással fenyegetnek egy tizenöt éve az egyesült államokbeli Tennessee-ben élő evangéliumi keresztény német családot – írja a denveri alapítású Catholic News Agency. A mára ötgyerekes Romeike család 2009-ben menekült el Németországból az ország szigorú tankötelezettségi törvényei miatt; ezek lényegében tiltják az otthoni oktatást, és a szülőket arra kötelezik, hogy a gyermekeiket külső iskolába járassák.

Az evangéliumi keresztény család annak idején három gyerekkel érkezett az USA-ba,

a szövetségi kormánytól kérve menedékjogot a német hatóságok vallási üldöztetésére hivatkozva.

Az Obama-kormányzat határozatlan időre halasztott státusza alapján több mint egy évtizede legálisan tartózkodnak az Egyesült Államokban.

A Home School Legal Defense Association (HSLDA), azaz az otthoni iskoláztatást támogató nonprofit szervezet, amely évek óta figyelemmel kíséri Romeikéék életét, múlt heti közleményében azt írta: a bevándorlási hivatal egy rutinellenőrzés nyomán felszólította a szülőket, hogy négy hét alatt szerezzenek útlevelet, majd térjenek vissza Németországba. „Az utasítás figyelmeztetés nélkül érkezett, minden okot és magyarázatot mellőzve” – írta a HSLDA.

Kevin Boden, a szervezet igazgató-ügyvédje úgy reagált, nem világos, mi fog történni a hivatal és a család következő, októberi találkozóján.

„Nem tudják, hogy őrizetbe veszik-e őket. Azt sem, hogy távozásra kényszerítik-e. »Gyertek vissza, és négy hét múlva hozzátok az útleveleket is«, ez a kombináció kicsit ijesztően hangzik” – szögezte le Boden.

Az ügyvéd elmondta azt is, a HSLDA mindenképpen tovább támogatja Romeikééket. A nonprofit szervezet eredetileg abban a hosszú pereskedésben segítette őket, amelynek tétje a menedékjog elnyerése volt. A Legfelsőbb Bíróság végül meghallgatás nélkül elutasította a család fellebbezését az ideiglenes státusz állandóvá cserélésére. A HSLDA most többféle lehetőséget is megvizsgál, hogy biztosítsa a család további legális tartózkodási lehetőségeit az Egyesült Államokban.

„A bevándorlási és vámhatósággal (ICE) is együttműködünk a jogi csatornákon keresztül. Kérvényt nyújtunk be a Fehér Házhoz, a Biden-kormányzathoz” – szögezte le Boden.

A csoport arra is kéri a szimpatizánsaikat, forduljanak kongresszusi képviselőikhez, hogy azok támogassák a tennessee-i Diana Harshbarger képviselőnő által benyújtott törvényjavaslatot, amely lehetővé tenné a család számára az állandó lakos státuszának igénylését.

A Biden-féle Igazságügyi Minisztérium szóvivője e-mailben „tisztelettel elutasította az ügy kommentálását”, az ICE eddig nem reagált.

A két legidősebb Romeike lány férjei egyébként amerikai állampolgárok, egyiküknek már gyermeke is van, a két legfiatalabb pedig már az USA-ban született, ennélfogva szintén amerikai állampolgárok.

Az otthoni tanítás gyakorlata az elmúlt évtizedekben – éppen a HSLDA-hoz hasonló csoportoknak köszönhetően – meglehetősen elterjedt az USA-ban,

minden államban legális, minimális megkötésekkel.

Európában mindez sokkal szabályozottabb, sok országban abszolút tilos, vagy nagyon szigorúan szabályozott.

Nyitókép: A Romeike család tagjai (Kredit: Romeike family)