Vukics Ferenc: Amit Ukrajna művel, az nem nevezhető ellentámadásnak

Az oroszok által megszállt területek mindössze öt ezrelékét sikerült visszafoglalnia az ukrán haderőnek, mondta Vukics Ferenc az Ultrahang friss videójában. A Szilajcsikó főmunkatársa szerint akkor kell majd igazán figyelnünk, ha azt halljuk a hírekben, hogy Ukrajna többszáz harckocsit, harcjárművet, tüzérségi eszközt és több tucat repülőgépet vet be egy áttörés megvalósítására, mert az jelez majd valóban komoly offenzívát. A mostani történések harcászati szintű cselekmények, amelyek nem nevezhetők ellentámadásnak.

Kis mélységben végrehajtott rajtaütésekről van szó, fogalmazott a szakértő. Egy sikeres áttöréshez ötszörös, akár tízszeres erőfölény szükséges, ilyet pedig sehol nem látunk, hangsúlyozta Vukics, hozzátéve: a sikeresebb frontszakaszokon is csak háromszoros erőfölényt sikerült az ukrán hadseregnek kialakítania, ezeket is csak ideiglenesen. Valamiféle átrendeződés zajlik a politikai térben, tette hozzá Vukics, aki szerint beszédes, hogy a Politico is arról kezdett értekezni, mi lenne Zelenszkij nélkül. Érdekes, miért pont most kezdték el ezt a kérdéskört feszegetni, mondta.

Az ukrán emberek eközben egyre drámaibb időszakot élnek meg, hangsúlyozta, példaként említve, hogy az ukrán béranya-ipar dübörög, ami valószínűleg kormányzati támogatást élvez, Ukrajna a világ leggyengébb születési rátáját mutatja fel, miközben sajtócikkek szólnak arról, hogy brit pedofilok Lengyelországban várják a menekült ukrán gyerekeket, akikkel szemben a lengyel hatóságok próbálnak hatékonyan fellépni. Eközben felfutóban a szervkereskedelem, de a fronton is gondok vannak,

egyre több NATO által kiképzett ukrán katona adja meg magát, az ukrán tisztek pedig nincsenek ott a támadó alakulatokban, csak rádiókapcsolat segítségével, a hátországból irányítják az egységeket.

Több ukrán hadifogoly arról számolt be – bár azt nem tudhatjuk, mekkora részben kényszerítés hatására –, hogy őket erőszakkal sorozták be és mozgósították és mindenkit alkalmasnak nyilvánítanak a katonai szolgálatra, függetlenül például az orvosi szakvéleménytől, vagy nyilvánvaló alkalmatlanságtól.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg:

Nyitókép: AFP