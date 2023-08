Ukrán külügyminiszter: Német Taurus rakétákkal gyorsabban véget lehet vetni a háborúnak

Gyorsabban véget lehet vetni Oroszország Ukrajna elleni háborújának, ha Németország Taurus típusú nagy hatótávolságú rakétákkal is támogatja a védekezést – mondta Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter a Bild am Sonntag című vasárnapi német lapnak. Az ukrán diplomácia vezetője kiemelte, hogy alaptalan a berlini vezetés félelme attól, hogy a Nagy-Britanniától kapott Storm Shadow típusú rakétákhoz hasonló Taurusok miatt még inkább elmérgesedhet a konfliktus, és az ukrán erők oroszországi célpontok ellen is bevethetik a német-svéd fejlesztésű, 400-500 kilométer hatótávolságú precíziós eszközöket.

Az aggodalom alaptalan, „először is azért, mert más partnerek már szállítottak hasonló hatótávolságú rakétákat” – mondta Dmitro Kuleba a brit-francia fejlesztésű Storm Shadow-ra utalva. Indokolatlanok a berlini fenntartások azért is, mert az ukrajnai fegyverszállítások ügyében „egyetlen korábbi német döntés sem vezetett eszkalációhoz”, éppen ellenkezőleg,

a német támogatás „sok ukrán életet mentett már meg”

– húzta alá Dmitro Kuleba.

Hozzátette, hogy a német hadseregnél (Bundeswehr) rendszeresített légi indítású manőverező robotrepülőgépeket csak az ország határán belül vetnék be. Az ukrán hadsereg kizárólag arra használja a partnerektől kapott rakétákat, hogy „felszabadítsuk mindazt, ami az ENSZ alapokmánya és a nemzetközi jog szerint jogosan a miénk” – mondta a külügyminiszter.

Kiemelte, hogy hazájának nagy szüksége van a Taurusokra, amelyek révén sok ukrán ember, katonák és civilek életét lehet megmenteni, és fel lehet gyorsítani az orosz megszállás alá vett területek felszabadítását.

„A képlet egyszerű: a rakéták nagyobb hatótávolsága a háború rövidebb időtartamát jelenti”

– mondta Dmitro Kuleba. A Taurusokkal Ukrajna „messze a frontvonalon túl elérhetné az orosz megszálló erőket, megzavarhatná logisztikájukat, megsemmisíthetné a parancsnoki állásokat és a lőszerraktárakat” – fejtette ki az ukrán külügyminiszter.

(MTI)

