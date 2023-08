Nem bírnak magukkal a román nacionalisták, megint balhé készül Úzvölgyében

A terület egyébként Csíkszentmártonhoz tartozik, elméletileg csak úgy nem sétálhat be ezer román megzavarni egy eseményt. Birtalan Sándor szentmártoni polgármester csendes, szentmisével és imával egybekötött megemlékezésre készül, ahogy az elmúlt évtizedekben szokás volt. A rendőrség, csendőrség jelenlétére is számít, ahogy az MTI-nek elmondta (hozzátehetjük: az is kérdés, hogy milyen védelmet várhat a magyar közösség attól a csendőrparancsnoktól, aki felvételek tanúsága szerint szó szerint puszipajtása Tirnoveanunak).

Ahogy azt is, reméli, hogy Tirnoveanuék „az ésszerűség elve alapján élnek”, és majd nem fogják megzavarni a magyarok megemlékezését, ha a magyarok se zavarták az övéket…

Telefonon kerestük mi is Birtalant annak kapcsán, hogy a passzív reménykedés mellett terveznek-e bármilyen intézkedést – akár csak kamerával rögzíteni az eseményeket, hogy legalább a magyar oldal kezében is legyen bizonyíték, ha kell –, de egyelőre nem sikerült elérnünk.

Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke pedig közleményben szólította fel minél nagyobb számban részvételre a magyarokat.

Pászkán Zsolt erdélyi politológus korábban a magyar passzivitás kapcsán arról beszélt: „Ha a közösség azt látja, hogy még a saját vezetői is, akiket azért fizetnek, hogy kiálljanak a közösségért vész esetén, fülüket-farkukat behúzzák, aztán valami kerítés mellől sírós hangon bejelentkeznek, hogy megint mit csináltak velünk a románok, de nem baj, azért maradt itt egy sarok, ahol a székely himnuszt énekelgethetjük, amikor nem hallják – ugyan miért vinné vásárra a saját bőrét?”

