Narcos újratöltve – drogbáróktól rettegve tart választást Ecuador

Egy hónapon belül a harmadik politikust gyilkolják meg, így zajlik az elnökválasztási kampány Ecuadorban. Az elmúlt évtizedben drasztikusan megugrott az illegális drogkereskedelem, az erőszak és a bűnözés az országban,

amely korábban Latin-Amerika egy békés országának számított.

„Ecuador az új Kolumbia” – írják sok helyen, ami szinte szó szerint is értelmezhető, hiszen egyre nagyobb számban jelennek meg a kolumbiai és mexikói drogbárók. Mivel könnyű átjutni az országhatáron – amit nagyban megkönnyít a hatalmas partszakasz és az intenzív halászati tevékenység –, a drogkereskedelem is virágzik Ecuadorban. Ezzel egy időben pedig a bűnözés is évről évre drasztikusan emelkedik.

Az idei év első hat hónapjában az ecuadori rendőrség 3568 erőszakos halálesetet regisztrált,

ami jóval magasabb, mint a tavaly ilyenkori 2042-es szám. Ez utóbbi ráadásul már akkor is rekordnak számított.

A 2022-es év végére a nyilvántartásban 4600 személy szerepelt, aki abban az évben gyilkosság áldozata lett, ami a duplája az előző éves adatnak.

Mindegy melyik oldalon áll, egyik politikus sincs biztonságban

A választás közeledtével pedig egyre gyakoribbá váltak a politikusok elleni merényletek. Az első ilyen támadás július 23-án történt, amikor politikai kampánykörútja során lelőttek egy polgármestert, Agustín Intriagót, miközben egy helyi sportolóval beszélgetett. A férfit februárban választották meg Manta polgármesterének, és a helyiek szerint odaadóan, lelkiismeretesen végezte a munkáját.

A gyilkos egy fehér furgonból ugrott ki, többször rálőtt a politikusra, majd visszaszállt. A kamion sofőrjét sikerült megsebesíteni és később elkapni,

de a merénylő elmenekült.

Alig pár nappal később, augusztus 9-én egy elnökjelöltet, Fernando Villancenciót gyilkolták meg, szintén kampánykörútja során, ugyanúgy egy fehér furgonból. A támadás után sokan a rendőrséget hibáztatták, amiért a politikus gyakorlatilag mozgó céltábla volt a merénylőknek: nem viselt golyóálló mellényt, az őt kísérő rendőrök pedig fegyvertelenek voltak.

Villancencio esetében feltehetően az állhat a háttérben, hogy a politikus

nyíltan azzal kampányolt, hogy felszámolja a kábítószer-kereskedelmet és megállítja a bűnözést.

A korábban újságíróként nyíltan a korrupció ellen harcoló elnökjelölt több alkalommal is kijelentette: nem fél szembeszállni a drogbárókkal, akik ezt hadüzenetnek is vehették. A támadás után a rendőrség letartóztatott hat kolumbiai állampolgárságú férfit, akiknek feltehetően közük volt a lövöldözéshez.

És ha a két gyilkosság nem lett volna elég figyelmeztetés, augusztus 14-én hétfőn Pedro Brionest, az egyik legnagyobb kolumbiai párt, a Polgári Forradalom Párt képviselőjét is meggyilkolták.

Ezért van nehéz helyzetben az ország

Pár éve Ecuador még igazi paradicsomnak számított Latin-Amerikában, mára a kontinens egyik legveszélyesebb országa lett. Símon Pachano, a Latin-Amerikai Quitói Társadalomtudományi Egyetem politikai szakértője szerint az országban a legfőbb probléma a szervezett politikai bűnözés és a drogkartellek elszaporodása.

2016 óta hatszorosára nőtt a bűnözés,

s mára már itt az egyik legmagasabb a régióban. A bűnözéshullám börtönbelii mészárlásokkal kezdődött, majd utcai robbantásokkal, tömeges gyilkosságokkal folytatódott.

Ehhez jön még hozzá a politika vezetés gyengesége. Guillermo Lasso és elődje, Lenin Moreno 2017 óta liberális politikát folytat, az évek során folyamatosan csökkentették az állami beruházások számát. A szakértő szerint a februári választások óta a kormány gyakorlatilag minden hatalmát elveszítette. Több szakértő is egyetért abban, hogy a kormány alkalmatlansága miatt teljesen elvesztette az emberek bizalmát, akik már gyakorlatilag félelemben élnek.

Efrén Guerrero politikai szakértő szerint már a demokrácia is veszélyben van az országban, és az augusztusban demokratikusan megválasztott vezető egyáltalán nem biztos, hogy képes lesz megtartani a hatalmát.

„Nemcsak biztonsági, de egészségügyi és gazdasági válság is van”

– összegezte, majd hozzátette, mindez tömeges elvándorlást okozhat, mivel sokan nem látnak más esélyt a túlélésre, mint az ország elhagyását.

Ecuadort az a veszély fenyegeti, hogy ha nem történik változás, egy narco-állammá válhat. A hatóságok jelenleg tehetetlenek a mexikói, kolumbiai és balkáni drogkartelekkel szemben, amelyek folyamatosan áramlanak be az országba a halászaton és a tengeri kereskedelmen keresztül.

Akik maradtak: közülük lehet választani vasárnap

A sorozatos tragédiák ellenére vasárnap mégis megtartják az elnök- és képviselőválasztást. Azt, hogy a nyolc jelöltből ki kerül ki győztesen, nehéz megjósolni. Eddig az egyetlen nő, Luisa González tűnt a legesélyesebbnek, akit a felmérések szerint a szavazók 30 százaléka választana. González annak a Rafael Correának a pártjából van, aki 2006 és 2017 között vezette az országot. A balközép párt fő irányelvei a szocializmus és a környezetvédelem.

Az erőszak növekedésével viszont ezek az ideák kezdtek háttérbe szorulni, és

az emberek sokkal inkább azokhoz a jelöltekhez húznak, akik vállalják, hogy határozottan fellépnek az erőszak és a drogkereskedelem ellen.

Mint például a korábbi elnökhelyettes, Otto Sonnenholzner, vagy éppen az egykori katona, Jan Boric.

A győztes mindent visz – a balhét is

Akárki is nyeri a választást, valószínűleg nem fogja magát akkora győztesnek érezni. A hatalommal együtt ráhárul az ország összes gazdasági és társadalmi problémájának a kezelése, a szervezett bűnözés felszámolása. Mindezt ráadásul úgy, hogy az új elnöknek fel kell készülnie rá, hogy a terroristák mozgó célpontjává válik.

A szintén latin-amerikai és hagyományosan nehéz sorsú El Salvadorban egyébként a fiatal, palesztin keresztény származású elnök, Nayib Bukele a létező legkeményebb eszközökkel lép fel az erőszakos bűnözés ellen: a számok egyelőre őt igazolják.