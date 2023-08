„A napokban újra, immár sokadszor ellentmondó jelentéseket láttunk a Nagy Tavaszi Áttörés kérdésével kapcsolatban.

Az ukrándrukker-olvasat szerint a Nagy Áttörés megtörtént, innen már sokkal könnyebb lesz minden és a győzedelmes ukrán csapatok útban vannak az Azovi-tenger felé.

Az oroszdrukker-olvasat szerint semmi sem történt és mindez csak a nyugati PR-hadviselés része.

Az igazság, mint a legtöbb esetben, itt is valahol a két pólus között parkol.

Az elkötelezetten (egyesek szerint duhajul) ukránbarát Háborús Tanulmányok Intézete csak annyiról számol be, hogy ukrán felderítőknek sikerült beszivárogniuk a Verbovától keletre fekvő erődítmények közé. (https://www.understandingwar.org/.../russian-offensive...)

A két elkötelezetten ukránbarát térkép, a LiveUAMap https://liveuamap.com/en és a DeepstateUA https://deepstatemap.live egyelőre nem módosította a Verbova környéki frontvonalakat az áttörésre vonatkozó hírek ellenére.



A szintén az ukrán ügy mellett elkötelezett MilitaryLand (https://militaryland.net/maps/deployment-map/) is csupán katonai eseményről számol be a geolokációs ponton és nem jelzi ukrán katonai egységek jelenlétét a helyszínen.



Nem kizárt, hogy ezek az internetes felületek csupán az információ megerősítésére várnak és a következő napok során látni fogunk változást a térképeiken.

Mi az, amit per pillanat nagy biztonsággal elmondhatunk:

1. Szó sincs semmiféle áttörésről. A harcok továbbra is a Bradley Square három falujának a birtoklásáért, illetve a magasabban fekvő területek ellenőrzéséért folynak, még mindig a fedező védelmi zónában (security zone).

2. Az ukrán csapatok felderítőinek sikerült beszivárogni a Verbova falut védő megerősített állások egyikébe egy felderítő és/vagy diverzáns akció keretein belül. A jelenlétüket geolokációs fényképfelvételekkel bizonyítottak. Hogy ezek a megerősített állasok az első fő orosz védelmi vonal részei vagy sem, az továbbra is vita tárgyát képezi.

3. A sikeres ukrán akció híre hatalmas hullámokat kavart a közösségi médiában és a kattintáséhségben szenvedő médiacsatornák azonnal lecsaptak rá.

4. A hadjárat általános helyzetét tekintve per pillanat semmi jele annak, hogy ennek a taktikai sikernek bármilyen befolyása lenne a műveleti szintre.”

***