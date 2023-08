Késnek az Egyesült Királyságba tartó gépek a légiforgalmi rendszerek hibája miatt

„Technikai hiba” érte a brit légi irányítást – írja a BBC. A brit Nemzeti Légiforgalmi Szolgálat közölte, hogy problémák miatt, valamint a biztonság fenntartása érdekében forgalomkorlátozást vezettek be az ország légterében. Közölték, hogy már dolgoznak a hiba kijavításán, illetve elnézést kértek a kellemetlenségért. Semmilyen részletet nem közöltek a probléma természetről, valamint, hogy mennyi ideig fog tartani a hibaelhárítás. Mindenesetre a British Airways, a Loganair és az EasyJet is késésekre figyelmezteti az utasokat. A gond csak az, hogy a mai, hétfői nap az egyik legforgalmasabb az évben, hiszen sokan most térnek vissza nyaralásukról.

Nyitókép: Urbanandsport / NurPhoto / AFP