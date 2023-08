Fordulat? Összeállt az európai jobboldal a zöld lobbi ellen – Tóth Edina EP-képviselő a Mandinernek

Június 27-én – a fideszes Tóth Edina szavazatának köszönhetően – elbukott az Európai Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottságában (ENVI) az úgynevezett természet-helyreállítási törvény, amely az Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök által megválasztása után meghirdetett European Green Deal csomag részeként mezőgazdasági termőterületek és városnegyedek vadonná való visszaállítását célozta.

Júliusban aztán a plenáris ülésen mégis elfogadták a törvényt, ugyanakkor történt valami ennél fontosabb is:

szinte hézagmentesen összeállt a gazdaellenes javaslat ellen az egész európai jobboldal

az Európai Néppárttól (EPP) az Európai Konzervatívokon és Reformereken (ECR) és az Identitás és Demokrácián (ID) át a Fidesz egyelőre független képviselőiig. A fejleményekről lapunknak Tóth Edina fideszes EP-képviselő, a Fidesz brüsszeli környezetvédelmi szakpolitikusa nyilatkozott.

Bedöntené az EP az európai élelmiszertermelést

Tóth a természet-helyreállítási törvény lényegét úgy összegzi: „a leromlott földek és vizek állapotát 2030-ig 20 százalékban, 2050-re pedig 100 százalékban kell helyreállítani”. Hangsúlyozza, hogy a célt a Fidesz természetesen támogatja: „ki ne támogatná a természet helyreállítását, ez egy olyan cél, amiben mindenki egyetért”. Ugyanakkor világossá teszi, hogy a cél elérését az Európai Parlament és az Európai Bizottságban a területért felelős Frans Timmermans biztos rossz eszközökkel akarja elérni, hiszen ha a törvény a Bizottság és a Parlament által javasolt formában átmenne, „akkor teljes mértékben tönkretennénk az európai gazdákat és az élelmiszertermelést”.

Tóth Edina kiemeli:

Ez a törvény a jelenlegi formában akár 30 százalékkal csökkentené az élelmiszertermelést Európában. Ez azt jelentené, hogy még magasabbra emelkednének az élelmiszerárak.”

„Az egész javaslat a gazdák és a mezőgazdaság ellen irányul, és figyelmen kívül hagyja az élelmiszerbiztonság szempontját” – folytatja Tóth, aki szerint a törvény ezáltal ahhoz vezetne, hogy „jobban függene az Európai Unió harmadik országoktól élelmiszertermelés szempontjából”. Kifogásolja azt is, hogy az Európai Bizottság nem rendelt forrásokat a törvény megvalósításához. „A közös agrárpolitika költségvetése teljesen túlterhelt, nem lehet ezt is arra terhelni” – figyelmeztet a szakpolitikus, hozzátéve, hogy az Európai Bizottság saját hatástanulmánya szerint csak Magyarországnak évi ötvenmilliárd forintjába kerülne megvalósítani a törvényt.

Ugyanakkor nem csak a gazdáknak van félnivalójuk: a törvényben előírt „városi ökoszisztémák helyreállítása” azt jelentené, hogy városokban „bizonyos helyeken nem lehetne új épületeket építeni, vagy meglévő településrészeket kellene felszámolni, átalakítani földterületté”.

Összefogott a jobboldal, nagy dolgokra készülnek

Tóth Edina elmondja: a törvényt végül azért nem sikerült a plenáris ülésen megbuktatni, mert tizenöt néppárti képviselő – az írek, valamint litván, finn, szlovák és cseh képviselők – a baloldallal szavazott. A képviselő szerint ugyanakkor „nem is az a lényeg, hogy ez most nem sikerült, hanem az a történelmi fejlemény, hogy

összeállt egy egységes európai nagy jobboldal, amire nem volt még példa az Európai Parlament történetében”.

Az történt ugyanis, hogy „együtt szavazott az EPP, az ECR, az ID, a 12 fideszes EP-képviselő, és páran átszavaztak hozzánk a liberális Renew agrárbarátabb részéből”.

A képviselő hangsúlyozza, ezzel „elindult egy olyan folyamat, ami hosszú távon történelmi dolgokat nyithat meg”, jelentős jobbra tolódást okozhat az európai politikában, például „az én szakterületemen, az ENVI bizottságban már most szervezzük a következő nagy jobboldali koalíciót a növényvédőszerek drasztikus csökkentése ellen, ami szintén az európai farmereket, gazdákat tenné tönkre”.

„Az európai jobboldal most összeállt és majdnem sikert aratott. Remélem, hogy előbb-utóbb sikerre is fog vezetni majd a nagy jobboldali összefogás” – összegez Tóth Edina,

aki egyébként információink szerint a Fidesz főtárgyalója volt az ügyben;

őt kereste meg az összefogás javaslatával mind az ECR, mind a Néppárt, mind az ID, mind az agrárpárti liberálisok.

Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő podcastunkban, a Reakcióban jelentette be, hogy a Fidesz az Európai Konzervatívok és Reformerek frakciójába tart, és várhatóan a lengyel választás után lép majd be az egyébként a legnagyobb cseh, lengyel és olasz kormánypártot is magában foglaló tömörülésbe. Tóth Edina kérdésünkre, hogy közelebb viheti-e a Fideszt az ECR-hez a természet-helyreállítási törvény elleni közös küzdelem, illetve elsimíthatja-e a más témákban fennálló konfliktusokat, elmondta: „nem érzem, hogy bármilyen komoly konfliktus lenne az ECR-ral”, ugyanakkor „ez a szavazás, amely kiemelt téma volt az ECR-nál a lengyelek és az olaszok számára,

meg fogja erősíteni és szorosabbá fogja tenni az együttműködést az európai konzervatívokkal”.

Hozzáteszi: „a Néppártban is nagyon jegyezték és köszönték, hogy mi beleálltunk ebbe a nagy jobboldali koalícióba”.