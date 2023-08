„Ez német beavatkozás a lengyelországi választásokba” – újabb lengyel vezető sokallt be Manfred Weber szavaitól

A Mandiner korábban beszámolt róla, hogy Tomasz Rzymkowski lengyel oktatási és tudományos miniszterhelyettes azt nyilatkozta a Do Rzeczy-nek, hogy van határa az Ukrajnának nyújtott lengyel támogatásnak. Arról is írtunk, hogy Morawieckinél betelt a pohár azzal, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakciójának vezetője a „jogállamellenes” lengyel kormánypárt „legyőzéséről” beszélt. Weber szavairól is kérdezték Rzymkowskit a fent említett interjúban.

Ez tipikus német arrogancia, pimaszság, gőg és felsőbbrendűség volt, amit a németek az elmúlt években és évtizedekben többször is megmutattak.

Sokak számára, akik kételkednek a német csoportok és az egész német államapparátus befolyásában a lengyel politikai színtérre, Mateusz Morawiecki miniszterelnök Weberrel folytatott vitája egyértelmű bizonyítéka lenne a német beavatkozásnak a lengyelországi eseményekbe” – hangsúlyozta a miniszterhelyettes.

