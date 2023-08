„Ez volna a Momentum új indulója? Vagy ezt fogja NoÁr reppelni a háttérben, miközben nekivágnak a 749. kordonbontásnak? A szöveget olvasva eleinte úgy tűnhet, de amikor jön a »kisváros« szó, onnantól ki van zárva. A belpesti ficsúrok ilyen helyekről még sosem hallottak. Szóval ez egy dalszöveg. Méghozzá abból a dalból, amelyik épp vezet az amerikai slágerlistát. Jason Aldean: Try That In A Small Town. És a dalnak komoly története van.

A szöveg, amint olvashatjuk, arról szól, hogy a különböző piti kis bűnözők, akik az amerikai nagyvárosokban garázdálkodnak, boltokat rabolnak ki, kocsikat lopnak el, emberekbe random belekötnek az utcán, ezek a kis szarháziak csak a nagyvárosokban tudják ezt csinálni. Mert egy kisvárosban, falun, ahol az emberek ismerik egymást és kiállnak egymásért, ott az első sarkon elkapnák a helyiek, és szarrá vernék a csávót. Ott utcai randalírozás közben a rendőrt sem köpködhetnék. Vagy a nemzeti zászlót. De nem cserélhetnék le szivárványosra sem, mint Karigeri a székely zászlót a városházán. Próbálná meg ezt Csíkszeredán a nagyvad…

Na, de készült aztán a dalhoz egy videóklip is, benne csupa eredeti bevágással, valós eseményekről. Ipari kamerákkal felvett bolti rablások, zászlóégetések, Molotov-koktél dobálások, agresszív tüntetők, rendőröket provokáló aktivisták… Tehát teljesen normális, megszokott amerikai hétköznapok. Mondani sem kell, a liberális megmondóemberek rasszistának titulálták! Pedig sem a szövegben, sem a képekben semmifajta utalás nincs fajra, bőrszínre. És azt a bélyeget is rásütötték, hogy erőszakra buzdít. Értitek: egy dal, amelyik pont arról szól, hogy egy olyan helyen, ahol az emberek még normálisak, ne próbálj erőszakoskodni, mert megbánod.”

Nyitóképen jelenet a klipből. Fotó: Képernyőfotó