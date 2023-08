Aggódnak az oroszok: visszatérnek a frontról a kiengedett bűnözők

A legalacsonyabb becslések szerint is több tízezer korábban elítélt bűnöző tért haza az orosz frontról, akiknek nem sikerült beilleszkedniük a társadalomba, és bűncselekményeket követnek el. Moszkva ezzel szemben továbbra is egyre több bűnözőt vetne be a csatatéren.

A The Moscow Times cikkében két zsoldos mutat be, akiket a börtönből toboroztak a hadseregbe.

A katonák azt állítják, a háború jó hatással volt rájuk, de a legtöbben nem tudják levetkőzni korábbi énjüket, és miután hazaengedik őket, tovább folytatják törvényszegő életmódjukat.

A háború során eddig 80 ezer bűnözőt toboroztak, akik közül nagyjából 20 ezren már haza is térhettek.

Mivel Moszkva nem szabott feltételeket, hogy pontosan kik mehetnek a frontvonalra, a legsúlyosabb tettekkel bebörtönzött rabok is kegyelmet kaphattak.

Ráadásul egyáltalán nem követik nyomon a szabadon engedett foglyokat, és semmilyen pszichológiai támogatást nem kaptak.